Umstrittene Werbekampagne

Hat Lidl zu viel versprochen? 19.02.2026, 03:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Lidl kämpft mit Aldi um die Discounter-Krone. Im Mai 2025 lockte die Handelskette Kunden mit der «größten Preissenkung aller Zeiten» - und wurde verklagt. Jetzt startet der Prozess.

Was darf Werbung, was nicht? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Richter am Landgericht Heilbronn. Dort beginnt heute der Prozess zwischen dem Discounter Lidl und der Verbraucherzentrale Hamburg (Az. 21 O 77/25 KfH). Im Mittelpunkt steht eine Kampagne des Lebensmittelhändlers, die im Mai 2025 Aufsehen erregte. Lidl hatte damals mit der «größten Preissenkung aller Zeiten» geworben. 500 Produkte sollten dauerhaft günstiger werden, hieß es. 

Aus Sicht der Verbraucherschützer ist die Lidl-Werbung unwahr und irreführend. «Sie verspricht mehr, als sie tatsächlich bietet», sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Moniert wird, dass für Kunden nicht erkennbar war, welche und wie viele Produkte reduziert wurden. Die Anzahl sei faktisch nicht nachvollziehbar gewesen, so Valet, weil Lidl keine überprüfbare Liste veröffentlicht habe. 

Die Verbraucherschützer haben den Discounter deshalb verklagt. Sie sehen Verstöße gegen die Lebensmittelinformationsverordnung sowie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Darin ist unter anderem geregelt, dass Angaben zu Umfang und Ausmaß von Preisvorteilen nicht in die Irre führen dürfen. Das Gericht muss nun klären, ob der Discounter womöglich zu weit gegangen ist. Zum Prozessbeginn an diesem Donnerstag wird noch nicht mit einer Entscheidung gerechnet. 

Wie viele Preise wurden gesenkt?

Lidl teilte vorab lediglich mit, sich zu laufenden Verfahren nicht zu äußern. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Discounter die Vorwürfe zurückgewiesen. «Aus Wettbewerbsgründen möchten wir keine detaillierte Liste der Artikel veröffentlichen», sagte ein Sprecher damals. Die Zahl 500 beziehe sich auf die in Deutschland reduzierten Einzelartikel. Die Aktion umfasse sowohl bundesweite als auch regionale Preisanpassungen. Verbraucherschützer kritisieren, dass diese Angaben nur in einer Fußnote zu finden waren. Außerdem seien weniger Artikel reduziert worden als angekündigt. 

Auch von anderer Seite wurde Lidl vorgeworfen, es in seiner Werbung nicht so genau genommen zu haben. Die Vergleichsapp Smhaggle konnte im Juni 2025 statt der versprochenen 500 lediglich etwa 270 reduzierte Produkte identifizieren, Handelsprofessor Stephan Rüschen kam auf etwa 300 Einzelartikel. In der Lidl-Werbung war mal von 500 Produkten die Rede, mal von Einzelartikeln. Unklar blieb, worauf sich diese Zahl bezog und ob etwa jede Geschmacksrichtung eines Joghurts einzeln gezählt wurde. 

Der Ökonom Justus Haucap von der Universität Düsseldorf schätzt die Chancen für Lidl im Verfahren nicht allzu gut ein. «Zahlreiche Experten konnten nicht nachvollziehen, für welche der angeblich über 500 Produkte der Preis gesenkt worden sein soll. Wie soll dann erst der sogenannte Otto Normalverbraucher das herausfinden?» Dass einige der beworbenen Preissenkungen offenbar nur für regional verfügbare Produkte gelten, könne vom Gericht als irreführend eingestuft werden, sagt der Professor für Wettbewerbsökonomie.

Aldi Süd unterlag im Streit um Preiswerbung

Anfang des Jahres stellte Smhaggle in einer Auswertung für das «Handelsblatt» fest, dass die Preissenkungen von Lidl teilweise nicht von Dauer waren. Demnach ist mehr als ein Viertel der im Mai 2025 reduzierten Produkte inzwischen wieder teurer geworden.

Auch Aldi Süd war zuletzt wegen beworbener Preissenkungen in der Kritik. Der Discounter hatte in seinen Prospekten Rabatte prozentual auf eine «unverbindliche Preisempfehlung» (UVP) bezogen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warf Aldi Preistrickserei vor und klagte wegen Irreführung - mit Erfolg. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte im Dezember klar, dass Händler bei Ermäßigungen stets den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage sichtbar nennen müssen. Die bloße Angabe einer UVP genügt nicht.

© dpa-infocom, dpa:260219-930-706225/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
2 Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues Chart Signal Hauptdiskussion
3 KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent Hauptdiskussion
5 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
6 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
7 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Maschinenbauer Krones mit Zuwächsen - Sieht robuste …

7:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Zurich schraubt Gewinn stärker in die Höhe als erwartet

7:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Fastenmonat in Türkei beginnt - Inflation belastet Familien

7:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Valneva meldet vorläufige ungeprüfte Umsätze und …

7:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wahlumfrage sieht AfD in Mecklenburg-Vorpommern bei 37 Prozent

6:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher…

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Südkoreas Ex-Präsident Yoon droht die Todesstrafe

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Mehr Erstorientierungskurse geplant - Streit um Kürzungen…

6:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer