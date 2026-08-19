Anzeige
++++++ NurExone Biologic! Massiver Turnaround – jetzt die Rallye?! ++++++
NEU!
PortfolioPlus - Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Verband

Kerosinverbrauch pro Passagier erneut gesunken 19.08.2026, 09:14 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Fluggesellschaften in Deutschland senken weiter den Kerosinverbrauch pro Passagier. Was die Modernisierung der Flotten damit zu tun hat.

Bei den deutschen Fluggesellschaften ist der durchschnittliche Kerosinverbrauch pro Passagier im vergangenen Jahr erneut gesunken. Für eine Strecke von 100 Kilometern mussten pro Kopf 3,32 Liter Flugbenzin aufgewendet werden, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) berichtet. 2024 hatte der Wert bei 3,44 Litern gelegen und im Jahr 1990 noch bei 6,3 Litern. 

Der Verband führt den Rückgang auf die fortschreitende Modernisierung der Flotten zurück. Nach Verbandsangaben verfügen die deutschen Airlines wie Lufthansa oder Condor derzeit über 848 Flugzeuge. Bis 2036 seien 423 neue Maschinen bestellt oder vorgemerkt. «Der Austausch eines älteren Flugzeugs gegen ein Modell der neuesten Generation senkt den Kerosinverbrauch und die CO₂-Emissionen unmittelbar um bis zu 25 Prozent», erklärt dazu BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Nach Angaben des BDL bremsen Lieferverzögerungen bei Herstellern die weitere Flottenerneuerung. Moderne Langstreckenflugzeuge verbrauchten je nach Bestuhlung zwischen 2,1 und 2,5 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Kritiker wie die Umweltorganisation Atmosfair verweisen allerdings darauf, dass der Luftverkehr seine Klimaziele insgesamt weiterhin verfehlt.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-551092/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX unter Druck. Kippt die Rallye endgültig? Infineon muss Federn …

13:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): …

13:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

'Duell um mein Leben': Rüstungs-Manager fürchtet Russland

13:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Regen entlastet Schifffahrt leicht - aber keine Entwarnung

13:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Europäischer Gaspreis auf höchsten Stand seit März - …

12:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gouverneur: Feuerwehrleute kreisen Brand im Hohen Venn ein

12:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Israelischer Angriff in Syrien heizt Streit mit Türkei an

12:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Drohnenschutz für Unternehmen: Minister fordert klare Regeln

12:46 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer