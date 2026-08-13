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Lang-Lkw keine Entlastung bei Niedrigwasser 13.08.2026, 12:15 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Angesichts des Niedrigwassers in vielen Flüssen forderte der Handelsverband jüngst, Lang-Lkw dauerhaft zuzulassen. Ein Verkehrsverband hält dagegen.

Ein vermehrter Einsatz überlanger Lastwagen ist aus Sicht des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) kein Ersatz für die eingeschränkte Binnenschifffahrt. «Angesichts der Gütermengen, die bei Niedrigwasser von der Binnenschifffahrt verlagert werden müssen, lösen solche Maßnahmen die strukturellen Probleme im Güterverkehr nicht», teilte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff mit. «Sie schaffen keine nachhaltige Antwort auf die wachsenden Anforderungen an ein krisenfestes und klimafreundliches Transportsystem.»

Auch die Straßen seien überlastet und kämen an bauliche Grenzen. Mehr Lastwagen mit mehr Transportgut verschärften das Problem von bereits sanierungsbedürftigen Brücken und Straßen. 

Schiene statt Straße

Insbesondere Schwergut und Massegüter könnten grundsätzlich auch auf der Schiene transportiert werden. «Voraussetzung dafür ist jedoch eine Infrastruktur, die auch unter hoher Belastung stabil funktioniert», teilte der VDV weiter mit. 

Angesichts der angespannten Transportsituation auf vielen Flüssen infolge der niedrigen Pegelstände brachte der Handelsverband Deutschland (HDE) vor einigen Tagen die dauerhafte Zulassung sogenannter Lang-Lkw ins Spiel. 

Auch wenn nur wenige Güter für den Einzelhandel per Schiff transportiert würden, sei die Branche auf eine funktionierende Logistik im ganzen Land angewiesen, teilte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth mit. «Deshalb ist es jetzt höchste Zeit, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Lang-Lkws endlich dauerhaft zulässt und das für Lang-Lkws zulässige Verkehrsnetz ausgebaut wird.» 

Lang-Lkw dürfen in Deutschland bis zu 25,25 Meter lang sein - 6,50 Meter mehr als herkömmliche Lastwagen. Bislang dürfen die überlangen Lkw nur auf bestimmten Strecken in Deutschland unterwegs sein.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-524682/1

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