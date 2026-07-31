Verkäufe mobiler Klimaanlagen mehr als verdoppelt 31.07.2026, 02:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Hitzewelle sorgt für einen Boom: Allein im Juni gingen mehr als 290.000 mobile Klimageräte über die Ladentheke, gut 159.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Die Hitzewelle treibt die Nachfrage nach mobilen Klimageräten. Im ersten Halbjahr wurden nach Angaben des Marktforschers NIQ in Deutschland rund 387.100 verkauft. Das waren 219.000 Geräte und 130 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im Mai wurden rund 79.700 Geräte gekauft, etwa 56.100 mehr als im Vorjahresmonat (plus 238 Prozent). Im Juni stieg die Zahl der verkauften Geräte um 159.100 auf rund 290.200 (plus 121 Prozent). Laut NIQ handelt es sich – sowohl für Juni als auch im ersten Halbjahr – um die höchsten Werte seit Anfang 2023. Ältere Daten liegen dem Unternehmen nicht vor.

In den Zahlen enthalten sind sowohl mobile Klimageräte, bei denen warme Luft über einen Abluftschlauch nach draußen geleitet wird, als auch tragbare Split-Anlagen, die über eine Innen- und eine Außeneinheit verfügen. Klassische, fest installierte Split-Klimaanlagen waren nicht Teil der Auswertung. Im Juni 2026 kosteten die erfassten Geräte laut NIQ im Schnitt rund 354 Euro, ein Jahr zuvor waren es 342 Euro.

Vor- und Nachteile mobiler Geräte

Mobile Klimageräte haben laut Julia Kalkowski, Expertin für technische Konsumgüter bei NIQ, mehrere Vorzüge. Sie seien schnell verfügbar und eine feste Installation sei nicht erforderlich. Dazu seien die Einstiegskosten gering. Nachteile gebe es bei Effizienz und Komfort. 

Die meist leistungsstärkeren mobilen Split-Geräte gewinnen Kalkowski zufolge an Bedeutung. Darauf entfielen im ersten Halbjahr 16,5 Prozent des Absatzes. Mobile Split-Geräte müssen – anders als fest installierte Anlagen – nicht von Fachbetrieben montiert werden, weil keine kältemittelführenden Leitungen verbunden werden müssen.

Eine Umfrage der dpa unter mehreren Handelsketten hatte kürzlich ergeben, dass mobile Klimageräte infolge der hohen Nachfrage vielerorts vergriffen sind.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-463834/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kabinettsumbildung

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bahn-Bilanz

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Hitzewellen

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu 5-Prozent-Hürde

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Infantinos Plänen

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Debatte über Fü…

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu deutscher Klima-Politik

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Neue Presse' zu Bahn/Pünktlichkeit/schwarze Zahlen

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer