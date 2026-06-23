Anzeige
+++Potenzieller Gamechanger: Dieses 4-Millionen-Dollar-Unternehmen will jetzt im August den Uran-Jackpot anbohren!+++

Viel mehr Paketautomaten - Myflexbox steigert Anzahl stark 23.06.2026, 07:41 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Ein paar Klicks, die Ware ist bestellt - und wenig später das Paket unterwegs. Milliarden an Sendungen werden jährlich in Deutschland zugestellt. Eine Alternative zur Haustürzustellung wird wichtiger.

Wer ein Paket empfängt oder aufgeben möchte, kann in Deutschland immer häufiger auf einen Automaten zurückgreifen. Marktführer DHL bietet bereits rund 18.000 solcher Stationen an und damit circa 3.000 mehr als Anfang 2025, wie die Firma in Bonn mitteilte. 2030 sollen es 30.000 sein. 

Der österreichische Anbieter Myflexbox, der in seinen Automaten Sendungen von DPD, GLS, Fedex und UPS aufbewahrt, kommt inzwischen auf 1.416 Standorte in Deutschland und damit auf mehr als das Doppelte als vor einem Jahr (602). Andere Anbieter bauen ihr Automatennetz ebenfalls aus. Allerdings werden die Stellflächen besonders in größeren Städten knapp.

Deutschlands Paketbranche boomt. Die Menschen bestellen immer mehr Waren im Internet, dadurch steigt die Menge der zugestellten Pakete Jahr für Jahr. 

«Out of Home»-Alternativen

Damit die Firmen die Pakete nicht mehr zeitraubend bis zur Haustür des Empfängers fahren müssen, bieten sie «Out of Home»-Alternativen an. Dabei geht es um Paketshops, in denen man die Sendungen auch abholen kann, und eben Automaten. Letztere haben den Vorteil, dass sie rund um die Uhr verfügbar sind. 

«Die klassische Haustürzustellung ist historisch gesehen der teuerste und ineffizienteste Teil der Lieferkette», sagt Myflexbox-Chef Jonathan Grothaus. Die Automaten senkten die Stopp-Kosten der Logistiker drastisch und es würden klimaschädliche «Ehrenrunden» eliminiert, wenn also Paketzusteller erfolglos an Haustüren klingelten.

Anbieter expandieren stark

DHL setzt im Wesentlichen auf eigene Automaten, also auf Packstationen und auf Poststationen, bei denen man auch Briefmarken kaufen und Briefe einwerfen kann. Außerdem hat der gelbe Riese die Tochterfirma Deinfach, bei der auch andere Firmen ihre Pakete deponieren können und dafür Miete zahlen. 

Myflexbox wiederum ist anbieterunabhängig. Unter den Eigentümern ist keine Paketfirma, vielmehr gehört das Unternehmen britischen Finanzinvestoren. Es geht steil nach oben: Vor zwei Jahren gab es nur 244 Standorte in Deutschland, nun sind es fast sechsmal so viele. In Österreich hat Myflexbox rund 900 Automatenstandorte. 

«Unser Ziel ist die maximale Verdichtung der Infrastruktur nicht nur in urbanen Ballungsräumen, sondern auch in kleineren Gemeinden ab circa 5.000 Einwohnern», sagt Manager Grothaus. «Wir wollen "Out of Home"-Zustellung deutlich näher an den Alltag der Menschen bringen: Also dorthin, wo sie ohnehin unterwegs sind.» Als Beispiele nennt er Supermärkte, Wohnquartiere, Tankstellen, Bahnhöfe, Bürostandorte und Einkaufszentren.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-266215/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
2 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
3 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
5 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
6 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
WDH/KORREKTUR/Kommissionsmitglied: Deutliches Rentenplus mit …

11:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KORREKTRU/Kommissionsmitglied: Deutliches Rentenplus mit …

11:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Starmer-Rücktritt: Spekulation über Mitbewerber für Burnham

11:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Netanjahu: Israel hält an 'Sicherheitszone' im Südlibanon fest

11:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Merz und Bas: Rentenvorschläge komplett und zügig …

11:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Starkes Quartal: Chemikalienhändler Brenntag erhöht …

11:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Fahrradmesse Eurobike kämpft ums Überleben

11:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich unerwartet ein

11:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer