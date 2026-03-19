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Volkswagen zahlt trotz Krise eine Prämie - 1.250 Euro im Mai 19.03.2026, 09:32 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eigentlich sollte es bei Volkswagen in diesem Mai keine Extrazahlung geben. Nach einigen Verhandlungsrunden zwischen Vorstand und Betriebsrat gibt es nun doch eine Anerkennung.

Volkswagen will trotz der Krise seine Mitarbeiter nun doch mit einer zusätzlichen Prämie am Gewinn beteiligen. Der Vorstand habe eine einmalige Zahlung von 1.250 Euro für die Tarifbeschäftigten beschlossen, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. Unternehmen und Arbeitnehmerseite hatten sich eigentlich auf den Ausfall der Mai-Zahlung aus der Ergebnisbeteiligung geeignet. Jetzt gebe es unabhängig davon die Prämie mit dem Mai-Entgelt. 

In einer schwierigen Zeit der Restrukturierung mit vielen Unsicherheiten arbeiteten die Kollegen mit großem Fachwissen, viel Leidenschaft und Teamgeist an einer erfolgreichen Zukunft von Volkswagen, sagte der Chef der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer. Der VW-Konzern hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vermeldet. 

«Der hohe Einsatz der gesamten Belegschaft hat zu dem guten Ergebnis der Marke Volkswagen geführt - das wiederum zahlt auf unser Konzern-Ergebnis ein», sagte die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Es sei nur folgerichtig und fair, dass nun alle Beschäftigtengruppen profitieren, sagte sie in einer Mitteilung an die Belegschaft. 

Aus dem Umfeld des Gesamtbetriebsrates war zu hören, dass die Vorstellungen zur Prämienhöhe zuvor weit auseinanderlagen. Während die Arbeitnehmervertretung 1.500 Euro anvisiert habe, habe der Vorstand ursprünglich höchstens 500 Euro gewollt. Nach einigen Runden habe Cavallo 1.250 Euro durchgesetzt somit das Ergebnis zugunsten der Belegschaft verschoben.

© dpa-infocom, dpa:260319-930-837223/1

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