Vorbestellungen für nächstes «GTA»-Spiel gestartet 25.06.2026, 04:25 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Auf kaum ein Videospiel warten Fans so aufgeregt wie auf «Grand Theft Auto VI». Nach jahrelangen Verzögerungen signalisiert der Beginn der Vorbestellungen, dass der Starttermin im November steht.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit kann das nächste Videospiel aus der «GTA»-Reihe vorbestellt werden. Die Vorbestellungen von «Grand Theft Auto VI» in Deutschland wurden um Mitternacht Ortszeit freigeschaltet. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen.

Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Die Spieler musste lange warten: Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus.

Nur digital erhältlich 

"GTA VI" erscheint zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series XS erscheinen. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code. 

Autos, Boote und Krokodile 

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte «GTA VI» das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft. 

«Grand Theft Auto» ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von «Grand Theft Auto VI» soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor.

© dpa-infocom, dpa:260625-930-279151/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
2 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
3 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
5 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
6 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Weimer: Plattformen bei Jugendschutz in die Pflicht nehmen

6:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Social-Media-Altersgrenze 13? Experten sehen bessere Hebel

6:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bahn bietet kostenlose Stornierung für Hitze-Tage an

6:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kolumbien: Linker Präsidentschaftskandidat erkennt Wahlniederlage …

6:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Neuer Wehrdienst: Mehr junge Menschen wollen zur Bundeswehr

6:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bund bietet Ländern 240 Millionen für Stellen in der Justiz

6:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hitzewelle befeuert Nachfrage - nicht nur nach Ventilatoren

6:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Trump eröffnet US-Jubiläumsfeiern mit Selbstlob

6:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer