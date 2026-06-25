Was fallende Ölpreise jetzt für Tanken und Heizen bedeuten 25.06.2026, 11:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Ölpreise sind zuletzt kräftig gesunken. Davon profitieren Autofahrer und Heizölkunden - und möglicherweise noch mehr Verbraucher.

Seit Anfang des Monats kennen die Ölpreise auf dem Weltmarkt nur eine Richtung: nach unten. In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Talfahrt beschleunigt. Der für den europäischen Markt wichtige Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee fiel zeitweise auf 72,24 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das ist der tiefste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar.

Warum fallen die Ölpreise so stark?

Seit etwa zwei Wochen sinken die Ölpreise durch die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. Experten sehen einen wesentlichen Grund bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nach ersten Gesprächen hatten beide Länder Fortschritte signalisiert, wenngleich ihre Darstellungen bisweilen auseinandergingen. Infolge eines ersten Rahmenabkommens haben bereits mehr Öltanker die Straße von Hormus durchqueren können. Die Blockade der für die Weltwirtschaft bedeutenden Meerenge hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben. 

Neben dem zunehmenden Schiffsverkehr erklärten Experten der Dekabank den jüngsten Rückgang beim Ölpreis auch mit Lagerbeständen im Iran. Sollten die Sanktionen der USA gegen den Iran nachhaltig gelockert bleiben, könnten die angesammelten Ölreserven des Förderlandes auf den Markt kommen und für ein zusätzliches Angebot sorgen.

Zeigt die Entwicklung auf dem Ölmarkt Wirkung an den Tankstellen?

Der Weltmarkt für Rohöl ist ein wichtiger Treiber für Veränderungen bei den Spritpreisen. Wie aus Daten des ADAC hervorgeht, waren die Preise für Diesel bereits am vergangenen Wochenende knapp unter den Vorkriegswert gefallen, als für einen Liter zeitweise 1,73 Euro gezahlt wurde. Seitdem ging es mit dem Preis für Diesel noch weiter nach unten.

Allerdings wird der Tankrabatt, der die Steuern pro Liter um 16,7 Cent senkt, Ende des Monats auslaufen und die Spritpreise wieder steigen lassen. Ein Anstieg, der aber durch die jüngste Entwicklung am Ölmarkt erträglicher sein dürfte. Die jüngsten Preisrückgänge auf dem Weltmarkt sorgen nämlich in der Regel mit einiger Verzögerung für Wirkung an den Tankstellen.

Wie entwickeln sich die Preise für Heizöl?

Auch wenn bei den aktuell hohen Temperaturen in Deutschland kaum jemand daran denkt, den Heizöltank zu füllen: Die jüngste Preisentwicklung gibt Hoffnung, dass die kommende Heizsaison günstiger werden könnte als bisher befürchtet. Das Internetportal Heizoel24 gab den Preis für Heizöl am Donnerstagvormittag mit 110,90 Euro pro 100 Litern an. Nachdem der Preis im April noch bei über 150 Euro gelegen hatte, ging es auch hier seitdem kontinuierlich nach unten.

Was bedeutet der Rückgang der Ölpreise für die Inflation?

Die Entspannung bei den Energierohstoffen dürfte in vielen Haushalten für Aufatmen sorgen. In der Anfangsphase des Iran-Kriegs hatte eine Umfrage für die Auskunftei Schufa gezeigt, dass drei Viertel der Befragten steigende Spritpreise befürchten und Angst vor einer steigenden Inflation haben. 

Mit dem Iran-Krieg ist die Inflation in Deutschland im April bis auf 2,9 Prozent gestiegen. Zuletzt hat sich die Lage an der Preisfront aber etwas entspannt, was vor allem mit dem Rückgang der Energiepreise zu erklären ist. Laut jüngsten Daten sank die Teuerung im Mai auf 2,6 Prozent. Der aktuelle Rückgang der Ölpreise dürfte sich in den kommenden Monaten weiter bremsend auf die Inflation auswirken.

© dpa-infocom, dpa:260625-930-281384/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
2 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
3 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
5 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
6 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Luxus schwächelt - vor allem in Europa

13:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

'Historische' Hitzewelle? Juni- und Allzeit-Rekord wackeln

13:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Finanzreform: Länder sehen noch Verhandlungsbedarf

13:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Russische Behörden: Tote auf Krim und in Russland

13:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bitcoin erholt sich etwas von Kursverlusten - über 61.000 US-…

13:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Weniger Vorsorgekosten für Pauschalreisen ab November

12:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Studie: Ab 2027 könnten viel mehr Kliniken Verlust machen

12:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Russische Schattenflotte? Frankreich stoppt Öltanker

12:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer