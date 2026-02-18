Anzeige
Wieder Störung bei Bahn-Auskunftssystemen 18.02.2026, 07:16 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eine Reise planen, Fahrkarten kaufen - das machen viele Fahrgäste auf der Website oder in der App der Bahn. Doch die Systeme laufen gerade nicht reibungslos.

Kunden der Deutschen Bahn sind erneut mit Problemen bei den Auskunfts- und Buchungssystemen konfrontiert. Aufgrund einer IT-Störung könne es seit dem Morgen erneut zu Auswirkungen auf diese Systeme kommen, teilte die Bahn mit. Die IT-Fachleute des Konzerns arbeiten demnach an der Ursachenanalyse und an einer Entstörung.

Schon am Dienstagnachmittag hatte es Schwierigkeiten gegeben. Betroffen waren sowohl die Bahn-App «DB Navigator» als auch die Website bahn.de. Auf beiden Systemen können Kunden üblicherweise unter anderem Fahrplanauskünfte einholen und Fahrkarten buchen.

