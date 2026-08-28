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Zahl der Arbeitslosen nimmt im August zu 28.08.2026, 07:56 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 54.000 auf 3,061 Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl liegt damit um 36.000 höher als im August 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zu.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-594889/1

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