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Zauber der Zahlen bereits verflogen

Nun wird’s bitter für Salesforce 23.09.2026, 11:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zauber der Zahlen bereits verflogen: Nun wird’s bitter für Salesforce
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Bjorn Bakstad
Als Salesforce Ende August die Zahlen für das 2. Quartal 2027 - (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2026 - veröffentlichte, kannte die Aktie kein Halten mehr. Obgleich nicht alle Kennzahlen des Berichts überzeugen konnten, honorierte der Markt diesen und schickte die Aktie auf eine fulminante Kursrallye. Rasch wurde dabei der Kursbereich von 250 US-Dollar pulverisiert. Doch die Aktie scheiterte bereits am nächsten, deutlich wichtigeren Widerstandsbereich. Stimmung und Kurs kippten.
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Salesforce – Zauber der Zahlen bereits verflogen

Wir berichteten im Kommentar vom 29. August ausführlich über das Zahlenwerk von Salesforce. Wenn man an diesem Bericht noch etwas bemängeln wollte, dann war es die nachlassende Umsatzdynamik. So betrug das Umsatzplus im Berichtszeitraum im Jahresvergleich 11 Prozent. Im Vorquartal waren es noch 13 Prozent. Doch eine bärenstarke Ergebnisseite und ein optimistischer Ausblick überlagerten diesen Aspekt.

Der Markt zeigte sich insgesamt zufrieden. Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO) legte deutlich zu und pulverisierte in schneller Reihenfolge diverse Widerstände und den bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt). Die untere Trendwende nahm Form an. Um diese Trendwende zu bestätigen, hätte Salesforce „nur“ noch das markante Widerstandscluster um 270 US-Dollar aus dem Weg räumen müssen. Das gelang nicht. Nach diversen vergeblichen Versuchen setzten Gewinnmitnahmen ein.

Aktienchart mit Analyse

Die Konstellation ist zunächst nicht ungewöhnlich. Das Erreichen eines starken Widerstands nach einer ausgedehnten Kursrallye löst gern einmal Gewinnmitnahmen aus – so auch im Fall von Salesforce. Die Aktie muss nun jedoch aufpassen, dass das Abwärtsmomentum begrenzt bleibt. Die wichtige Marke von 250 US-Dollar ist bereits verloren. Sollten nun auch noch die 225 US-Dollar samt 200-Tage-Linie unterschritten werden, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es rasch wieder unter die 200 US-Dollar gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für Salesforce. Das Kursziel sehen sie bei 300 US-Dollar. Die Analysten der kanadischen RBC sind da etwas zurückhaltender. Ihr Votum lautet „sector perform“ und das Kursziel 250 US-Dollar.

Zusammengefasst

Der erste Versuch der Aktie, die Bodenbildung mit einem Ausbruch über die 270 US-Dollar abzuschließen, scheiterte krachend. Die Aktie befindet sich auf dem Rückzug. Die 225 US-Dollar müssen halten, anderenfalls könnte es für die Salesforce-Aktie prekär werden. Eine Bewegung unter die Marke von 200 US-Dollar wäre dann nicht auszuschließen.

Bn-Redaktion/mt
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