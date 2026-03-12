Zweitägiger Pilotenstreik bei Lufthansa begonnen 12.03.2026, 05:57 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bei Lufthansa streiken schon wieder die Piloten. Doch für die Passagiere soll es in der zweiten Welle etwas glimpflicher ausgehen.

Bei der Lufthansa hat am Morgen ein zweitägiger Pilotenstreik begonnen. Flugausfälle wurde vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt erwartet. Das Unternehmen hat aber zugesichert, dass an beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfindet. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten.

Zuvor hatte bereits streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit eingeräumt, dass der Streik diesmal kleiner ausfällt als bei der ersten Welle vor einem Monat. Gewerkschaftschef Andreas Pinheiro erwartet rund 300 Flugausfälle pro Tag. Das sei für die angestrebte Auswirkung völlig ausreichend. 

Bei der ersten Streikwelle am 12. Februar waren laut Lufthansa rund 800 Flüge und damit mehr als das Doppelte ausgefallen. Damals hatte sich auch die Kabinengewerkschaft Ufo an dem Ausstand beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:260312-930-804962/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
