Des einen Freud ist des anderen Leid. Während in den USA vor allem Banken mittlerer Größe ächzen, können sich die größten Institute über neue Kunden freuen. „Too big too fail“ scheint auf dem amerikanischen Bankenmarkt in diesen Tagen vor allem ein Gütesiegel zu sein.

Credit Suisse (natürlich) unter Druck

Die Bankenkrise in den USA zieht weiter ihre Kreise: Nachdem in der vergangenen Woche zwei Regionalbanken aufgeben mussten, geriet nun auch die Schweizer Institution der Credit Suisse unter Druck und muss sich wohl an Notkrediten bedienen. Allerdings sind Bankentitel in der ganzen Breite in den letzten sieben Tagen am Markt abgestraft worden. Viele Anleger scheint die Sorge umzutreiben, dass es weiterhin unklar sei, ob nicht auch weitere Institute durch die gesunkenen Preise auf US-Staatsanleihen in Liquiditätsnöte kommen könnten.

Einlagen werden umgeschichtet

Doch dieses Problem kann für größere Banken, die breiter aufgestellt sind, was ihre Einlagenstruktur, ihr Portfolio und ihre Kreditnehmer betrifft, nun erst einmal ein Gewinn sein. Um ihr Geld zu schützen fliehen Kunden kleinerer Geldinstitute in die Arme der Big Player, die aufgrund ihres Eingebundenseins in den Bankenmarkt, selbst im absoluten Katastrophenfall, wahrscheinlich gerettet werden würden. Der Bank of America sind in diesem Zuge wohl um die 15 Milliarden an neuen Einlagen zugeflossen!

Goldman Sachs mit einem Schnäppchen?

Auch andere größere Finanzinstitute scheinen von diesem neuen Sicherheitsbedürfnis der Kundschaft zu profitieren. Des Weiteren ist inzwischen auch klar, wer den großen Teil der Bonds, welche die Silicon Valley Bank (SVB) im Zuge des Bank Runs letzte Woche auf den Markt werfen mussten, gekauft hat. In diesem für die SVB verlustreichen Firesale hat wohl Goldman Sachs zugeschlagen.

Allerdings bleibt auch der Kurs der Bank of America (BoA), wie viele weitere Banktitel, momentan noch unter Druck. Es ist weiterhin viel Nervosität im Markt eingepreist. Doch auf lange Sicht stellt sich die Frage, ob diese Krise auch eine für die großen Häuser ist oder hier nur hochspezialisierte und/oder Banken in Schieflage betroffen sind.

/ts