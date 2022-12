Bis Ende Oktober dominierte bei Alibaba ein veritables Korrekturszenario das Handelsgeschehen. Die Bodenbildung setzte fast unbemerkt ein. Mittlerweile ist ein aussichtsreicher Comeback-Versuch zu beobachten. Während es bei Alibaba so langsam wieder läuft, gerät Amazon zunehmend in die Bredouille. Bleiben wir gleich bei Amazon.

Amazon – Aktie in der Bredouille.

Bereits in unserer letzten Kommentierung (28.11.) zur Aktie von Amazon (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) bemängelten wir die schwache charttechnische Verfassung der Aktie und überschrieben diese mit „Gefahr im Verzug!“.

Selbst positive Analystenkommentare halfen der Amazon-Aktie bislang nicht auf die Beine. So stufte JPMorgan Amazon kürzlich abermals mit „overweight“ ein und gab das Kursziel unverändert mit 145 US-Dollar an. Im Vergleich zum aktuellen Kursniveau sieht JPMorgan somit weiterhin erhebliches Aufwärtspotential. Amazon gelingt es gegenwärtig jedoch nicht, sich aus dem Würgegriff der Korrektur zu befreien.

Das obere Chartbild verdeutlicht das Dilemma, in dem Amazon gegenwärtig steckt. Der im Sommer installierte Abwärtstrend (grün dargestellt) dominiert unverändert das Handelsgeschehen. Zuletzt gelang es Amazon nicht einmal mehr, das Widerstandscluster 100 US-Dollar bis 104 US-Dollar nennenswert unter Druck zu setzen. Vielmehr „klebt“ der Aktienkurs an der Unterstützung von 90 US-Dollar. Knapp darunter befindet sich bereits das letzte Bewegungstief bei 86 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Amazon-Aktie damit klar definiert: Ein Ausbruch über die Zone 100 US-Dollar / 104 US-Dollar muss her, um das Chartbild aufzuhellen und der Aktie Momentum zurückzugeben. Dagegen gilt es, einen Rücksetzer unter die Zone 90 US-Dollar / 86 US-Dollar unter allen Umständen zu vermeiden, will sie nicht noch stärker in die Bredouille geraten. Unter dem Motto „Finger weg von diesen Charts!“ steht der kostenlose Report des Börsendienstes America´s Most Wanted. Hier anfordern.

Alibaba mit Comeback-Versuch.

Seit unserer letzten Kommentierung (28.11.) sind Alibaba (WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker-Symbol: AHLA) starke Fortschritte im Hinblick auf eine mögliche Trendwende gelungen.

Zuletzt scheiterte Alibaba noch am Widerstandsbereich um 86+ US-Dollar. Der Wert lief daraufhin noch einmal in Richtung der Unterstützung bei 73,3+ US-Dollar. In dieser Phase war es wichtig, dass es Alibaba gelang, diesen Bereich zu verteidigen. Mit dem erfolgreichen Test der 73,3+ US-Dollar als Basis lancierte Alibaba einen Erholungsversuch. Der Widerstandsbereich um 86 US-Dollar wurde überwunden. Aktuell nimmt Alibaba die 90 US-Dollar ins Visier. Weitere potentielle Bewegungsziele auf der Oberseite liegen bei 95 US-Dollar, 100 US-Dollar und 105 US-Dollar. Die 73,3+ US-Dollar haben nunmehr zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Börsennews-Redaktion extern/ TM

Unsere Leser interessierten sich auch für:

Sowohl für Nordex als auch für Vestas endete die Handelswoche aussichtsreich. Beide Aktien hatten sich in den letzten Handelstagen an wichtige Widerstandsmarken herangearbeitet. Die kommenden Handelstage könnten somit richtungsweisenden Charakter haben. Bleiben wir zunächst bei Nordex. weiterlesen

Die „warmen“ Worte des US-Notenbankpräsidenten Powell in seiner Rede vom Mittwoch (30.11.) hallen im Technologiebereich noch nach. So konnten auch unsere drei heutigen Protagonisten Nvidia, AMD und Intel davon profitieren. Vor allem AMD und Nvidia befinden sich nunmehr in aussichtsreichen Konstellationen. Bleiben wir zunächst bei Nvidia. weiterlesen

