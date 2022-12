Sowohl für Nordex als auch für Vestas endete die Handelswoche aussichtsreich. Beide Aktien hatten sich in den letzten Handelstagen an wichtige Widerstandsmarken herangearbeitet. Die kommenden Handelstage könnten somit richtungsweisenden Charakter haben. Bleiben wir zunächst bei Nordex.

Nordex – Zündet nun die nächste Rallystufe?

Unsere letzte Kommentierung zu Nordex (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) überschrieben wir am 21.11. mit „Das sieht gut aus!“. Die Aktie brach zuvor über die 11 Euro aus und erreichte damals den Widerstand bei 12 Euro.

In der Folgezeit entbrannte ein zähes Ringen um den Widerstand bei 12 Euro. Mehrere Versuche scheiterten zunächst, diese Marke zu knacken. Schließlich gelang es Nordex dann doch. Damit öffnete sich für die Aktie die Tür in Richtung 13 Euro. Trotz guter Rahmenbedingungen verpasste es Nordex bislang jedoch, sich entscheidend von den 12 Euro zu lösen. Die Stimmung an den Aktienmärkten hellte sich zuletzt weiter auf und auch in Bezug auf Nordex keimt durchaus Optimismus. So gab Nordex kürzlich einen weiteren Auftrag aus Polen bekannt. Die Ausgangslage ist auch aus charttechnischer Sicht nicht die schlechteste. Mit dem Sprung über die 12 Euro wurde ein frisches Kaufsignal installiert, das sich nun entwickeln muss. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 13 Euro scheint weiterhin möglich zu sein. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 11 Euro begrenzt bleiben. Sollte es für Nordex darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Interessante Nebenwerte finden Sie auch im Börsendienst smallCAP Champions. Jetzt kostenlosen Report sichern.

Vestas – Bärenstark. Kaufsignal voraus.

Für Vestas (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) läuft es bzw. läuft es wieder, denn zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (21.11.) sah es noch anders aus. Damals musste Vestas zunächst das Scheitern am 25er Widerstand und im Anschluss einen kapitalen Rücksetzer verkraften.

Das Scheitern an der Widerstandsmarke von 25 Euro initiierte bei Vestas einen Rücksetzer in Richtung 22,5 Euro. In diesem Bereich gelang es der Aktie jedoch, Halt zu finden und eine Erholung zu initiieren. In den letzten Handelstagen lief Vestas mit großer Vehemenz in Richtung 25 Euro. Und genau diese Dynamik nährt nunmehr die Hoffnung darauf, dass es in Kürze zu einem Ausbruch über die 25 Euro und damit zu einem frischen Kaufsignal kommen könnte. Sollte dieser Fall eintreten, würde sich für Vestas weiteres Kurspotential in Richtung 27 Euro / 27,5 eröffnen. Auf der Unterseite haben die 22,5 Euro nunmehr zentrale Bedeutung und sollten nicht mehr unterschritten werden.

Börsennews-Redaktion extern/ TM

Die Credit Suisse stand nun lange Zeit stark unter Druck und verlor teilweise ein Drittel ihres Kurses. Die Hiobsbotschaften rissen nicht ab, doch Freitag war endlich wieder ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen. Hier wird nun über eine Bodenbildung spekuliert. Es bleibt spannend in Zürich.

Steht die Handelswoche vor ihrem krönenden Abschluss? Mit Spannung wird der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes für November (wird nach Redaktionsschluss veröffentlicht) entgegengesehen. Die Hoffnung: Der Arbeitsmarktbericht bestätigt den seit der Rede Powells vom Mittwoch (30.11.) vorherrschenden Optimismus.

Für Plug Power, Ballard Power und Nel ASA geht es in der aktuellen Phase um viel. Während Nel ASA noch nach dem „Dosenöffner" sucht und beim Überwinden eines markanten Widerstands durchaus noch Hilfe gebrauchen könnte, haben unsere beiden anderen Protagonisten Plug Power und Ballard Power eher die Unterseite im Blick… Bleiben wir zunächst bei Nel ASA.

