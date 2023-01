Das Jahr 2023 ließ sich für Bayer und BASF bereits außerordentlich gut an. Beide Aktien haussierten in den ersten Handelstagen des neuen Jahres. Ohnehin präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt gegenwärtig überaus robust und trotzt damit allen Unkenrufen.

Die gute Stimmung im Dax dürfte ab dem morgigen Donnerstag (12.01.) aber auf eine harte Probe gestellt werden. In den USA steht morgen die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise an. Gleichzeitig legt ab Freitag (13.01.) die US-Quartalsberichtssaison so richtig los. Aus charttechnischer Sicht hat der Dax jedoch erst einmal Luft, um bis auf 15.000 Punkte zu steigen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 14.600 Punkte begrenzt bleiben. Kommen wir auf Bayer zu sprechen.

Bayer – Zündet die Aktie nun die nächste Rallystufe?

Unsere letzte Kommentierung zu Bayer (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) überschrieben wir am 03.01. noch mit „Bereit für das Comeback?“. Die Aktie notierte damals noch unterhalb der Widerstandszone 51,5 Euro / 50 Euro, zeigte aber bereits erste Ansätze einer baldigen Erholung…

Die sich bereits damals anbahnende Erholung hat in den letzten Handelstagen Kontur gewonnen. Bayer setzte zuletzt zu einem furiosen Zwischensprint an. Im Ergebnis konnte die Aktie wichtige Widerstände überspringen. So gelang Bayer unter anderem die Rückeroberung der Widerstände bei 52,5 Euro und 55 Euro. Die nächste Bewährungsprobe in Form des Widerstandsclusters um 56,5 Euro steht allerdings bereits vor der Tür. Neben dem Horizontalwiderstand verläuft in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Ein erfolgreicher Ausbruch käme somit einem kleinen Befreiungsschlag gleich und würde Bayer weiteres Aufwärtspotential in Richtung 60 Euro eröffnen. Allerdings ist mit Blick auf die jüngsten Kursgewinne die Gefahr einsetzender Gewinnmitnahmen durchaus gegeben. Idealerweise spielen sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 52,5 Euro ab. Haben Sie eher Interesse an aussichtsreichen Nebenwerten? Nebenwerte mit einem enormen Kurspotential finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

BASF – Hausse auf dem Prüfstand.

Auch die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) präsentierte sich zuletzt bärenstark.

BASF gelang es, veritables Aufwärtsmomentum zu kreieren. Zuletzt konnten die Widerstände bei 50 Euro und 51,8 Euro überwunden werden. Die Bewegung dehnte sich zunächst noch bis in den Bereich des Widerstands bei 53 Euro aus, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Für BASF muss es nun darum gehen, den Rücksetzer zu begrenzen – idealerweise auf 50 Euro. Ein erneutes Abtauchen unter die 50 Euro wäre als Warnsignal zu bewerten und würde BASF weiteres Abwärtspotential in Richtung 46,5 Euro / 45,0 Euro eröffnen. Auf der Oberseite würde hingegen ein erfolgreicher Ausbruch über die 53 Euro der BASF-Aktie die Tür in Richtung 55+ Euro eröffnen.

