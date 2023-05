Börsentag auf einen Blick

Aktien: Unklarer Fed-Ausblick belastet Dax

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE ERWARTET – Der tags zuvor stabilisierte Dax dürfte am Donnerstag zunächst etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent tiefer auf 15 790 Punkte. Am Vorabend hatte die US-Notenbank ihren Leitzins nochmals erhöht und den weiteren geldpolitischen Kurs offen gelassen. In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid strichen die Währungshüter zwar eine wichtige Passage, wonach weitere Zinsanhebungen zu erwarten seien. Allerdings wurden zusätzliche Erhöhungen auch nicht explizit ausgeschlossen. Am US-Aktienmarkt gab es letztlich mit einem Schluss am Tagestief neuerliche Verluste. In Europa erwartet die Anleger am Donnerstag eine prall gefüllte Tagesagenda mit Quartalsberichten und Wirtschaftsdaten. Höhepunkt ist aber die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag. Als sicher gilt, dass die EZB erneut an der Zinsschraube dreht. Die Spannung ist jedoch groß, ob um 0,25 oder gar nochmals um 0,5 Prozentpunkte.

USA: – VERLUSTE – Mit Kursverlusten haben die US-Börsen am Mittwoch auf eine neuerliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed reagiert. Der Dow Jones Industrial verlor 0,80 Prozent auf 33 414,24 Punkte. Damit erweist sich der Mai mit drei verlustreichen Tagen in Folge bislang als der saisonal schwache Börsenmonat, als der er bekannt ist. Die Fed hat wie allgemein erwartet den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt dieser nun in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen. Für ihre weitere Geldpolitik legte sich die Fed nicht konkret fest. Zwar strichen die Währungshüter eine Passage aus ihrer Erklärung zum Zinsentscheid vom Mittwoch, wonach weitere Anhebungen zu erwarten seien. Zugleich wurden aber zusätzliche Zinserhöhungen auch nicht ausgeschlossen. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,70 Prozent auf 4090,75 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,64 Prozent niedriger auf 13 030,21 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Nach einer weiteren Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank sowie deren unkonkreten geldpolitischen Ausblick haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um gut ein Prozent nach oben. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen war – nach einer Feiertagspause – zuletzt kaum verändert. Der S&P ASX 200 in Australien notierte leicht im Minus, wie auch der südkoreanische Kospi./mis

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.815,06 +0,56%

XDAX 15.774,08 -0,05%

EuroSTOXX 50 4.310,18 +0,36%

Stoxx50 4.016,07 +0,39%

DJIA 33.414,24 -0,80%

S&P 500 4.090,75 -0,70%

NASDAQ 100 13.030,21 -0,64%

Nikkei 225 28.744,42 -0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,43 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1083 +0,19%

USD/Yen 134,55 -0,11%

Euro/Yen 149,12 +0,06%

BTC/USD 29.125,14 +2,21%

ROHÖL:

Brent 72,95 +0,62 USD

WTI 69,04 +0,44 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-unklarer-fed-ausblick-belastet-dax/4093712/



Börse

Leichte Verluste – EZB am Mittag im Fokus

Der tags zuvor stabilisierte Dax dürfte am Donnerstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent tiefer auf 15 790 Punkte. weiterlesen

Finanzen

Fed dreht weiter an Zinsschraube – auch EZB vor neuer Erhöhung

Nach einer moderaten Zinsanhebung der US-Notenbank Fed steuert auch die Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag auf eine weitere Erhöhung zu. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Wieder Großbrand in Tanklager – Bericht über Drohnenangriff

Im Süden Russlands ist zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ein Großbrand in einem Tanklager nahe der Halbinsel Krim ausgebrochen. Das Feuer sei durch einen Drohnenangriff ausgelöst worden .. weiterlesen

Politik

Scholz zu zweiter großer Afrika-Reise als Kanzler aufgebrochen

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Donnerstag zu seiner zweiten größeren Afrika-Reise als Regierungschef aufgebrochen, bei der es um regionale Konflikte, erneuerbare Energien, aber auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen wird. weiterlesen

Sport NEWSBREAK 24

Das sind die bestbezahlten Sportler der Welt

Keine Frage: Die Sportler mit dem höchsten Verdienst sind Fußballer. Drei Fußball-Stars belegen die Top 3 der Sportler-Geldrangliste von „Forbes“. Doch ein Basketball-Profi schafft es immerhin in die Top 5. weiterlesen

Europa

Selenskyj setzt Europareise in Den Haag fort

Während sich in Russland Anschläge auf strategisch wichtige Infrastruktur häufen, wirbt der ukrainische Präsident auf einer Reise durch Europa für mehr Kriegshilfe gegen Moskau. weiterlesen

IT

EU-Kommission warnt Apple vor Einschränkungen

Die EU-Kommission hat Apple davor gewarnt, beim bevorstehenden Wechsel der Ladestecker-Technologie der iPhones einige Funktionen für vom Konzern zertifiziertes Zubehör zurückzuhalten. weiterlesen

Unternehmensnews

Vonovia macht Milliardenverlust – Abwertung des Immobilienportfolios belastet

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im ersten Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Unter dem Strich fiel wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Verlust von knapp 2,1 Milliarden Euro an … weiterlesen

Zalando verringert operativen Verlust deutlich

Trotz hoher Inflation und eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds konnte der Modehändler Zalando seine Verluste im ersten Jahresviertel deutlich verringern. weiterlesen

Abschied nach 15 Jahren: Frank Appel tritt bei der Post ab

Bei der Deutschen Post kommt es an diesem Donnerstag zum Chefwechsel. Nach 15 Jahren an der Konzernspitze tritt Frank Appel (61) letztmals als Vorstandschef bei der Hauptversammlung (10 Uhr) des Bonner Logistikunternehmens auf. weiterlesen

E.ON – Bärenstark. Rally vor Fortsetzung. RWE – Im ersten Versuch gescheitert.

Rheinmetall – Aktie läuft wieder an. Hensoldt – Konsolidierung dominiert (noch).

First Republic Bank: Rettung naht?

