Börsentag auf einen Blick

Aktien: Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Der gute Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte auch am Mittwoch nicht zu Ende gehen. Die japanische Zentralbank spielt den Anlegern in die Karten, indem sie an ihrer lockeren Geldpolitik festhält. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,22 Prozent höher auf 15 222 Punkte. Ein neues Jahreshoch dürfte ihm damit allerdings zunächst nicht gelingen: Am Vortag hatte er in der Spitze knapp 15 270 Punkte erreicht. Seit Jahresbeginn hat der Dax schon um neun Prozent zugelegt. Der Marktbeobachter Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den Leitindex charttechnisch weiter im Aufwärtsmodus. Am Vortag half im späten Handel ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die Europäische Zentralbank ihr Zinserhöhungstempo demnächst reduzieren könnte.

USA: – RÜCKSETZER – Enttäuschende Zahlen von Goldman Sachs und Travelers haben den Anlegern an der Wall Street am Dienstag die Kauflaune verdorben. Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende verlor der Dow Jones Industrial 1,14 Prozent auf 33 910,85 Punkte. In der Vorwoche war der Dow um rund 2 Prozent gestiegen. Das war das stärkste Wochenwachstum seit zwei Monaten.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend Gewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,5 Prozent höher. Die japanische Zentralbank hält an ihrer Politik der extrem niedrigen Zinsen fest. Im Dezember hatte die Bank of Japan eine Änderung der Spanne beschlossen, in der sich die zehnjährige Anleiherendite bewegen darf. Das war als Strategiewechsel interpretiert worden und hatte zu heftigen Marktreaktionen geführt. Nun reagierten die Märkte in Japan erleichtert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank zuletzt unterdessen leicht um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent zulegte.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.187,07 +0,35%

XDAX 15.185,84 +0,42%

EuroSTOXX 50 4.174,33 +0,42%

Stoxx50 3.912,41 +0,54%

DJIA 33.910,85 -1,14%

S&P 500 3.990,97 -0,20%

NASDAQ 100 11.557,19 +0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 139,80 +0,47%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0784 -0,09%

USD/Yen 130,6485 +1,90%

Euro/Yen 140,8935 +1,81%

BTC/USD 21.275,28 +0,96%

ROHÖL:

Brent 86,84 +0,92 USD

WTI 81,10 +0,92 USD

Börse

Märkte bleiben robust – Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Der gute Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte auch am Mittwoch nicht zu Ende gehen. weiterlesen

Militär

Kampfpanzer: Pistorius unter Druck

Der designierte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) steht schon unmittelbar nach seiner Nominierung unter starkem Druck, die von der Ukraine geforderten Kampfpanzer-Lieferungen umzusetzen. weiterlesen

Wirtschaft

‚Eklatanter Bewerbermangel‘

Viele Handwerksbetriebe suchen händeringend nach Azubis. Es gebe einen „eklatanten Bewerbermangel“, heißt es … weiterlesen

Finanzen

Nur wenige deutsche Aktien schaffen hohe Werte für Anleger

Der Großteil der für Anleger geschaffenen Werte am deutschen Aktienmarkt entfällt auf sehr wenige Titel. weiterlesen

International Newsbreak24.de

Donald Trump: Atomwaffeneinsatz gegen Nordkorea

Donald Trump hat vorgeschlagen, eine Atomwaffe gegen Nordkorea einzusetzen. weiterlesen



Branche

Zweite Runde in Post-Tarifgesprächen: Verdi pocht auf plus 15 Prozent

Bei der Deutschen Post gehen die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte im Inland an diesem Mittwoch in die zweite Runde. Der Auftakt war am 6. Januar, die Positionen liegen noch weit auseinander … weiterlesen

-Anzeige-

