Die US-Börsen starten erst mit dem heutigen Dienstag (17.01.) in die neue Handelswoche. Am gestrigen Montag (16.01.) blieben sie feiertagsbedingt (Martin Luther King Day) geschlossen. Die aktuelle Handelswoche hält aus US-Sicht einige wichtige Höhepunkte bereit. Bereits am morgigen Mittwoch stehen wichtige US-Preis- und Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Neben den US-Erzeugerpreisen werden morgen unter anderem auch frische Daten zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben. Zudem rückt das Thema Quartalszahlen immer stärker in den Fokus. Spätestens in der nächsten Woche wird es auch im Technologiebereich spannend. So wird unter anderem Microsoft in genau einer Woche am 24.01. die aktuellen Quartalszahlen veröffentlichen. Bis zur Veröffentlichung der nächsten Oracle-Zahlen wird es hingegen noch eine Weile dauern. Bleiben wir zunächst bei Microsoft.

Microsoft – Jetzt muss es gelingen!

Mitte Dezember nahm ein Vorstoß über die 260 US-Dollar ein jähes Ende. Die Aktie des Softwaregiganten Microsoft (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) fand sich zügig in einer knackigen Korrektur wieder. In deren Verlauf lief Microsoft noch einmal den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 220 US-Dollar an.

Die Bedeutung der Zone um 220 US-Dollar als Unterstützung verdeutlicht der obere Chart. Ein Rücksetzer unter die 220 US-Dollar hätte Microsoft noch einmal in Bedrängnis gebracht. So aber bestätigte die Aktie noch einmal den Boden im Bereich von 220 US-Dollar / 214 US-Dollar. Die letzten Handelstage waren von einer Erholung geprägt. Noch muss diese allerdings ihre Relevanz unter Beweis stellen. Vor diesem Hintergrund wäre eine Ausdehnung der Bewegung über den Widerstand von 240 US-Dollar hinweg eminent wichtig. Auf der Unterseite hat die Zone 220 US-Dollar / 214 US-Dollar unverändert zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Unter dem Thema „Top Aktien für 2023“ steht der neue, kostenlose Report des Börsendienstes America´s Most Wanted. Hier anfordern.

Oracle – Nächstes Kaufsignal in Vorbereitung.

Oracle (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) legte in den letzten Handelstagen und –wochen eine beeindruckende Rally auf das Börsenparkett.

Nachdem zum Jahreswechsel die eminent wichtige Unterstützung um 80 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens stand, setzte Oracle zu einer Erholung an. Der Aktie gelang es, den Widerstand bei 85 US-Dollar zu überwinden. Somit öffnete sich für Oracle die Tür in Richtung des nächsten Widerstands bei 90 US-Dollar. Und vor diesem steht die Aktie derzeit. Ein Ausbruch über die 90 US-Dollar würde die Karten auf der Oberseite neu mischen und der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 99 US-Dollar / 100 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 85 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte Oracle hingegen unter die 80 US-Dollar zurücksetzen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Börsennews-Redaktion extern / TM

Unsere Leser interessierten sich auch für:

Die TUI verzeichnete zuletzt einen furiosen Kursanstieg. Aus charttechnischer Sicht kam dieser nicht ganz so überraschend, setzte die Aktie bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (05.01.) einen wichtigen Widerstand unter Druck. Auch unser zweiter Protagonist – die Deutsche Lufthansa – präsentiert sich gegenwärtig in blendender Verfassung. Kurzum. Der Jahresstart macht Lust auf mehr. Bleiben wir zunächst bei der Aktie des Touristikkonzerns TUI. weiterlesen

Der Dax musste am gestrigen Montag (16.01.) ohne die Unterstützung der US-Börsen auskommen. Diese blieben feiertagsbedingt (Martin Luther King Day) geschlossen. Dennoch zog sich der Index achtbar aus der Affäre und knüpfte damit an die starken ersten zwei Handelswochen des Jahres an. In den nächsten Handelstagen muss sich der Index weiteren Herausforderungen stellen. Neben den zahlreichen Quartalsberichten, vor allem aus den USA, dürften auch Preisdaten bestimmend werden. Die frischen deutschen Verbraucherpreisdaten konnte der Dax bereits heute früh erfolgreich umschiffen. Die Daten fielen im Rahmen der Erwartungen aus.

In der letzten Handelswoche nahm die US-Quartalsberichtssaison Fahrt auf, als am Freitag zahlreiche Banken ihre Daten veröffentlichten. Heute folgen mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Schwergewichte. Kurzum für unsere beiden heutigen Protagonisten Deutsche Bank und Commerzbank bleibt es spannend. Bleiben wir zunächst bei der Deutschen Bank. weiterlesen

