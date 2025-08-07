Nächster Krypto-Turbo:
Allianz mit starken Zahlen

Geht es nun für die Aktie in Richtung 400 Euro? 07.08.2025, 12:08 Uhr

Allianz mit starken Zahlen: Geht es nun für die Aktie in Richtung 400 Euro?
© Foto von George Beridze auf Unsplash
Die letzten Wochen und Monaten konsolidierte die Allianz-Aktie. Nach der vorherigen Kursrallye kam diese Konsolidierung zunächst nicht überraschend. Bisherige Bemühungen der Aktie, die Rallye neu zu beleben, scheiterten jedoch. Heute (07. August) legte der Versicherungskonzern die Zahlen für das 2. Quartal 2025 vor. Diese fielen bärenstark aus. In einer ersten Reaktion ging es für die Allianz kräftig nach oben. Ist das der Startschuss zu einer neuen Kursrallye in Richtung 400 Euro?
Allianz mit starken Zahlen für das 2. Quartal 2025

Nachdem bereits die Zahlen für das 1. Quartal 2025 zu gefallen wussten, hoffte der Markt auf eine ähnliche Entwicklung im 2. Quartal 2025. Und das Zahlenwerk wurde den hohen Erwartungen gerecht. Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV)  legte daraufhin kräftig zu. Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an. 
Die Allianz gab das Geschäftsvolumen im 2. Quartal 2025 mit 44,5 Mrd. Euro an. Damit verzeichnete die Allianz im Vergleich zum 2. Quartal 2024 ein Plus in Höhe von gut 4 Prozent. In puncto operatives Ergebnis konnte die Allianz vollends überzeugen. Das operative Ergebnis wurde mit 4,406 Mrd. Euro veröffentlicht, nach 3,926 Mrd. Euro. Das satte Plus in Höhe von etwas über 12 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal fiel deutlicher aus, als erwartet. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wurde mit 2,976 Mrd. Euro angegeben. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal (2,536 Mrd. Euro) ein überraschend starkes Plus in Höhe von 17,3 Prozent. Das EPS belief sich im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 7,39 Euro, nach 6,15 Euro im 2. Quartal 2024.

Allianz Aktie bei Börsennews in der Analyse

Die Allianz nahm die Zahlenveröffentlichung zum Anlass, um noch einmal ihr Ziel für das Gesamtjahr 2025 zu bestätigen. Der Versicherungskonzern erwartet nach wie vor ein operatives Ergebnis in Höhe von 16 Mrd. Euro +/- 1 Mrd. Euro.

Zusammengefasst

Dominierte im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung die vergleichsweise enge Handelsspanne 340 Euro auf der Unterseite bis 350 Euro auf der Oberseite das Handelsgeschehen in der Allianz-Aktie, so könnte der heutige Handelstag den aufwärtsgerichteten Ausbruch einleiten. Die Aktie attackiert aktuell den Widerstandsbereich von 370 Euro und konnte somit den wichtigen Kursbereich von 360 Euro bereits hinter sich lassen. Für die Allianz-Aktie muss es in den nächsten Tagen darum gehen, das Ausbruchsszenario zu manifestieren. Im besten Fall knackt die Aktie das bisherige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 379 Euro. 
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
