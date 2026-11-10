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Barrick Mining – Zahlen fegen Goldpreisschwäche weg

Das sind die nächsten Kursziele für die Goldminenaktie 10.11.2026, 10:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Barrick Mining – Zahlen fegen Goldpreisschwäche weg: Das sind die nächsten Kursziele für die Goldminenaktie
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© KI Support
Der Goldpreis ringt zur Stunde um Stabilität. Aus bullischer Sicht war es eminent wichtig, dass das Edelmetall dem Rücksetzer gleich zu Wochenbeginn den Schwung nehmen konnte. So blieben die 4.000 US-Dollar ungefährdet. Die Chance, eine Bodenbildung oberhalb dieser psychologisch eminent wichtigen Preiszone zu vollziehen, ist so weiterhin gegeben.
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Barrick Mining Corporation 39,07 USD -1,55 % Nasdaq
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Neben der aktuellen Entwicklung des Goldpreises ist die Quartalsberichtssaison das bestimmende Thema. Diese hatte zunächst sehr gut begonnen. Mit dem Quartalsbericht von Barrick Mining gab es gestern (Montag, 9. November) das nächste Highlight. Würden die Kanadier den Erwartungen gerecht werden?

Zahlen fegen Goldpreisschwäche weg

Im Vergleich zum 2. Quartal 2026 konnte Barrick Mining die Goldproduktion im 3. Quartal 2026 um 3 Prozent auf nunmehr 816.000 Unzen steigern. Die AISC legten im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum vorherigen Quartal um 2 Prozent auf 1.911 US-Dollar je Unze zu. Die Kupferproduktion belief sich im 3. Quartal 2026 auf 50.000 Tonnen; ein Minus von 11 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2026. Auch im Kupfersegment stiegen die AISC. So wies Barrick Mining im September-Quartal AISC in Höhe von 4,52 US-Dollar / lb aus. Im Juni-Quartal waren es „nur“ 3,95 US-Dollar / lb. 

Barrick Mining Aktienchart

Im Vergleich zum vorherigen Quartal ging der Umsatz im 3. Quartal 2026 um 4 Prozent auf 5,073 Mrd. US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn wurde mit 1,347 Mrd. US-Dollar angegeben. Das ist ein Minus von 1 Prozent gegenüber dem 2. Quartal. Der free cash flow entwickelte sich beeindruckend und wurde für das 3. Quartal 2026 mit 1,167 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 0,515 Mrd. US-Dollar im vorherigen Quartal.

Barrick bestätigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung die Ziele für 2026 und erwartet unverändert eine Goldproduktion von 2,90 Mio. bis 3,25 Mio. Unzen bei AISC von 1.760 bis 1.950 US-Dollar je Unze. Die Prognose für die Kupferproduktion blieb ebenfalls unverändert. Barrick erwartet 190.000 bis 220.000 Tonnen bei AISC zwischen 3,45 US-Dollar und 3,75 US-Dollar je lb.

Chartcheck: Das sind die nächsten Kursziele

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation in der Barrick-Aktie (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0). Die Goldminenaktie setzt mit dem Kursbereich von 41,5 US-Dollar einen eminent wichtigen Widerstandsbereich unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 41,5 US-Dollar würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 44 US-Dollar eröffnen. Und sollte auch diese Hürde übersprungen werden, wäre der Weg in Richtung 49 US-Dollar frei. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer tunlichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. 

Bn-Redaktion/mt
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