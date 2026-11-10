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Aktie zündet nach Zahlen den Turbo. Geht’s jetzt auf 50 Euro? 10.11.2026, 11:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex: Aktie zündet nach Zahlen den Turbo. Geht’s jetzt auf 50 Euro?
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© Foto von Rabih Shasha auf Unsplash
Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex läuft wieder heiß. In den letzten Tagen ging es mit dem Aktienkurs stramm gen Norden. Nicht zuletzt die exzellenten Ergebnisse des 3. Quartals trugen hierzu bei. Angesichts der aktuell zu beobachtenden Aufwärtsdynamik stellt sich die Frage: Kann es für die Aktie jetzt wieder auf 50 Euro gehen? Bereits im April und Juni kratzte Nordex an dieser psychologisch relevanten Marke.
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Nordex legt exzellente Zahlen vor

Nordex legte am 5. November die Finanzergebnisse für das 3. Quartal vor. Die vorläufigen Zahlen zündeten im Oktober bereits ein kleines Kursfeuerwerk. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an die detaillierten Finanzergebnisse. Und Nordex lieferte ab. Die Reaktion der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) fiel entsprechend positiv aus. 

Nordex vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 2,186 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal 2025 ein Plus von etwas mehr als 28 Prozent. Vor allem das eminent wichtige Segment Projekte „brummte“. Hier betrug das Umsatzplus knapp 30 Prozent. Das Konzernergebnis stieg von 51,7 Mio. Euro im 3. Quartal 2025 auf 147,1 Mio. Euro im aktuellen Berichtszeitraum.

Nordex Aktienchart

Zu gefallen wusste der Windkraftanlagenbauer aber insbesondere mit dem EBITDA bzw. mit der EBITDA-Marge, dem Auftragseingang und dem freien Cashflow. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im 3. Quartal 2026 im Vergleich zum 3. Quartal 2025 deutlich von 8,0 Prozent auf nunmehr 12,7 Prozent. Das EBITDA selbst wurde mit 278,2 Mio. Euro vermeldet, nach 135,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow legte kräftig von 149,0 Mio. Euro im 3. Quartal 2025 auf nunmehr 379,1 Mio. Euro zu. Starke Zahlen zum  Auftragseingang rundeten das positive Bild ab. 

Analysten gespalten

Analysten bewerten die Perspektiven von Nordex dennoch durchaus unterschiedlich. So erhöhten die Analysten der britischen Investmentbank Barclays zwar das Kursziel von 36 Euro auf 38 Euro, blieben aber bei ihrem Votum „equal weight“. Deutlich optimistischer sind hingegen die Analysten von Goldman Sachs. Deren Votum lautet unverändert „buy“. Das Kursziel hoben sie von 52,8 Euro auf 53,5 Euro an. 

Zusammenfassung

Die starken Zahlen brachten frischen Wind in die Kursentwicklung. Aber reicht dieser aus, um die Aktie über den massiven Widerstandsbereich 43 / 44 Euro „zu wehen“? Sollte der Ausbruch gelingen, könnte es für Nordex rasch auf 48 Euro gehen. Darüber liegt dann das markante Widerstandscluster von 50 Euro. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 40 Euro begrenzt bleiben. 

Bn-Redaktion/mt
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