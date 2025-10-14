Anzeige
Zalando-Aktie vor der Trendwende? Das spricht für eine Überraschung 14.10.2025, 18:19 Uhr

Die Zalando-Aktie hat ein enttäuschendes Jahr hinter sich, doch Anleger hoffen auf eine Jahresendrallye. Die Deutsche Bank sieht nun Anzeichen für eine positive Überraschung im dritten Quartal. Trotz moderater Wachstumsprognosen im Online-Modehandel stützt die Bank ihr optimistische Einschätzung auf eine erwartete Marge-Expansion und eine robuste Entwicklung im operativen Geschäft.
Zalando 27,04 EUR +2,04 %

Analysten sehen positive Impulse
Ein Analyst der Deutschen Bank erwartet, dass der Onlinehändler im dritten Quartal besser als erwartet abschneiden wird. Die Bank stützt diese Annahme auf interne Daten, die auf eine deutliche Umsatzsteigerung und eine höhere durchschnittliche Warenkorbgröße in Deutschland hindeuten. Die Prognose für den operativen Gewinn (EBIT) im Quartal liegt nun über den allgemeinen Marktschätzungen.

Vom Growth- zum Zyklus-Wert
Analysten sehen Zalando zunehmend als ein zyklisches Unternehmen statt als einen reinen Wachstumswert. Die Herausforderung liegt in den moderaten Wachstumsraten des Bruttowarenvolumens (GMV). Dennoch wird für die kommenden Quartale eine solide Entwicklung des operativen Gewinns erwartet, was auf eine erfolgreiche Margenexpansion und Synergien aus der Übernahme von About You zurückzuführen ist.

Langfristige Perspektive bleibt attraktiv
Für das Gesamtjahr hat die Deutsche Bank ihre Gewinnerwartungen leicht angehoben. Trotz der Unsicherheit aufgrund saisonaler Schwankungen bleibt die Bank optimistisch. Sie bestätigt ihr Kaufen-Rating und sieht Zalando als attraktives Investment für langfristige Investoren, gestützt auf das erwartete Gewinnwachstum in den kommenden Jahren.

Stimmung in der Community
Die Diskussion in der Börsennews-Community ist von hoher Frustration und einer gespaltenen Wahrnehmung der Zalando-Aktie geprägt. Viele Nutzer kritisieren die extreme Volatilität, da Kursgewinne schnell wieder abverkauft werden. Trotz der positiven Prognosen der Deutschen Bank sehen sich die Anleger mit zähen Kursphasen konfrontiert, was zu unterschiedlichen Handelsansätzen führt, die von schnellen Ein- und Ausstiegen bis hin zum langfristigen Halten reichen. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
