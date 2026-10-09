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DAX vor richtungsweisendem Wochenfinale

BASF – Aktie startet Comeback 09.10.2026, 08:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor richtungsweisendem Wochenfinale: BASF – Aktie startet Comeback
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© BASF SE
Der DAX steht einmal mehr vor einem richtungsweisenden Wochenfinale.
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DAX 25.175,00 PKT +0,74 % Lang & Schwarz
BASF 51,60 EUR -0,53 % Lang & Schwarz
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In den letzten Handelstagen geriet der deutsche Leitindex zunehmend unter Druck. Der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung stand als mögliches Szenario im Raum. Bislang konnte der DAX Versuche, Druck auf der Unterseite zu erzeugen, parieren. Sollte er die Handelswoche hingegen deutlich unterhalb von 25.000 Punkten beenden, wäre das im Hinblick auf eine mögliche Korrektur ein weiteres Indiz.

Ölpreise und Anleiherenditen im Blick

Die Entwicklung der Ölpreise bleibt das zentrale Thema an den Finanzmärkten. Jeder stärkere Ölpreisanstieg setzt die Aktienmärkte sofort unter Druck. So war es auch kürzlich, als plötzlich Gerüchte aufkamen, dass die USA unmittelbar eine militärische Aktion gegen den Iran vor den Midterms starten könnten. Brent-Öl jagte daraufhin auf über 104 US-Dollar. Das schob wiederum die Anleiherenditen an. So lösten sich die wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen von den 5,3 Prozent und setzten ihren Weg auf der Oberseite zunächst fort. Mittlerweile haben sich die Gemüter abgekühlt. Die Renditen kamen wieder zurück. Das wiederum entlastet die Aktienmärkte und könnte dem DAX ein positives Wochenfinale bescheren.

Zusammenfassung

Nach einer schwierigen Handelswoche wäre ein Wochenschluss des DAX oberhalb von 25.000 Punkten ein wichtiger Fingerzeig. Sollte er die Handelswoche hingegen deutlich unterhalb von 25.000 Punkten beenden, wäre eine mögliche Korrektur wieder Thema. Rücksetzer unter die 25.000er Marke könnten weitere Abgaben in Richtung 24.650 Punkte provozieren. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss der DAX über die 25.500 Punkte. 

BASF – Aktie startet Comeback

In unserer BASF-Kommentierung vom 30. September thematisierten wir an dieser Stelle das Interesse von BASF am Spezialchemiekonzern Evonik. Nicht nur Evonik selbst zeigte sich der Offerte gegenüber reserviert, mittlerweile wächst auch der politische Widerstand gegen eine Übernahme. Nach einer Schwächephase, in der es noch einmal kurzzeitig unter die wichtige Marke von 50 Euro und gleichzeitig unter die 200-Tage-Linie ging, erholte sich der Aktienkurs der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) zuletzt wieder.

Das Comeback hat mittlerweile Form angenommen. Ein Test der 52 Euro sollte nun nicht überraschen. Überspringt die Aktie die Hürde, ist mit weiteren Kursgewinnen in Richtung 54 Euro zu rechnen. Etwaige Rücksetzer sollten spätestens im Bereich von 49 Euro zum Stehen kommen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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