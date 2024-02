HSBC hat seine Beteiligung an gewerblichen Immobilien in den USA und Großbritannien im letzten Jahr deutlich reduziert, um Verluste zu begrenzen, da die Belegungsquoten von Büros in großen Städten weiter sinken. Laut Noel Quinn, dem CEO von HSBC, zuletzt in einem Interview mit Bloomberg Television, ist das Portfolio der Bank für gewerbliche Immobilien in den USA jetzt weniger als halb so groß wie vor der Coronavirus-Pandemie. Im vergangenen Jahr fiel die Exposition der Bank gegenüber dem US-Markt um 27% auf 3,9 Milliarden Dollar, den größten Rückgang in jeglicher Geografie.

Strategische Neuausrichtung in unsicheren Zeiten

Die Bank verzeichnete in jedem Markt, in dem sie tätig ist, Rückgänge bei Krediten für gewerbliche Immobilien, wobei das asiatische Portfolio um 12%, in Großbritannien um 6% und die Kreditvergabe an Immobilien im Nahen Osten um 13% zurückgingen. Insgesamt reduzierte HSBC sein globales Immobilienportfolio im letzten Jahr um 13% auf 83,6 Milliarden Dollar. „Es ist wirklich ein Produkt der Post-Covid-Welt“, sagte Quinn. „Die Nachfrage nach gewerblichen Immobilien ist heute viel niedriger als vor vier oder fünf Jahren.“

Gewerbeimmobilien in Schwierigkeiten

Diese Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken von Investoren bezüglich der Werte von Gewerbeimmobilien, insbesondere nachdem die New York Community Bancorp ihre Auszahlungen an Aktionäre gekürzt und Reserven zur Deckung problematischer Kredite im Sektor angelegt hat. Seitdem haben Kreditgeber in Städten weltweit von Frankfurt bis Tokio Belastungen in ihren eigenen Portfolios signalisiert.