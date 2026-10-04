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Infineon mit spektakulärer Kursrallye

Wie weit kann das jetzt noch gehen? 04.10.2026, 08:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon mit spektakulärer Kursrallye: Wie weit kann das jetzt noch gehen?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
In einer schwierigen Handelswoche gehörte die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers zu den positiven Überraschungen. Infineon katapultierte sich förmlich ins Rampenlicht und entfesselte eine spektakuläre Kursrallye. Damit stellt sich die zentrale Frage: Wie weit kann es für Infineon noch gehen? Auch die Sorge über den Beginn einer knackigen Korrektur treibt die Anleger um. Eine Bestandsaufnahme.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 63,40 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.296,00 PKT ±0,00 % Lang & Schwarz
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Infineon zündet spektakuläre Kursrallye

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) zündete zuletzt eine spektakuläre Kursrallye. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Die Aktie startete die letzte Handelswoche im Kursbereich von 56 Euro. Der Wochenschluss oberhalb von 64 Euro bestätigt die eindrucksvolle Performance.

Der Treibstoff für die Rallye: Starker Newsflow und charttechnische Signale

Hinter der Aktie lag eine ausgedehnte Korrektur. Im Juni dieses Jahres bildete sich im Bereich von 90 Euro eine Doppeltopformation aus. Diese Formationen sind unter bullischen Aspekten nicht gern gesehen, leiten sie nicht selten eine obere Trendwende ein – so auch bei Infineon.

Infineon Aktienchartanalyse

Es folgte eine veritable Talfahrt. Die Infineon-Aktie fand sich bereits kurze Zeit später im Kursbereich von 54 Euro wieder. Daraufhin entwickelte sich eine zähe Bodenbildung. Während die Unterseite bei 54 Euro an Relevanz gewann, verschob sich die Oberseite von zunächst 65 Euro auf 61 Euro. Mit dem nun kürzlich erfolgten Ausbruch über die 61 Euro löste die Aktie ein erstes belastbares Kaufsignal aus. Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Infineon muss nun über die 65 Euro und im Anschluss über die 70 Euro, um das Momentum weiter hochzufahren.

Die Aktie profitierte zuletzt von einem starken Newsflow. Die Werkseröffnung in Thailand, die Kooperation mit Eaton, einem Energiemanagementunternehmen, und nicht zuletzt die starken Micron-Daten schoben Infineon an.

Aktuelle Analystenstimmen

Positives gab es auch von Analystenseite. Dass die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für Infineon und das Kursziel von 96 Euro bestätigten, wurde überaus wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Zusammenfassung

Auch wenn die Kursrallye bereits weit gelaufen ist, ist noch beachtliches Aufwärtspotenzial vorhanden. In einem nächsten Schritt muss die Infineon-Aktie den Widerstandsbereich von 65 Euro überwinden, um so die 70 Euro in Angriff nehmen zu können. Die 56 Euro haben nun die Bedeutung einer zentralen Unterstützung und sollten tunlichst nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls ist Obacht geboten.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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