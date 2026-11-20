Die Begeisterung über den größten Börsengang aller Zeiten hat nicht einmal einen Handelstag überdauert – nun zieht der Ausverkauf bei KI-Werten den Dax erneut unter die Marke von 25.000 Punkten. Am Freitagmittag notiert der deutsche Leitindex bei knapp 24.990 Punkten und damit fast 1,9 Prozent unter dem Schlussstand vom Donnerstag. Zeitweise hatte das Minus mehr als 2 Prozent betragen, zwischenzeitlich hatte sich der Index wieder knapp über die Schwelle gerettet. Es ist der sechste Verlusttag in Folge, und die Nervosität wächst.
Anthropic-Aktie fällt Richtung Ausgabepreis
Ausgelöst hatte die neue Verkaufswelle ausgerechnet der Börsengang, von dem sich viele eine Wende erhofft hatten. Die Aktien von Anthropic waren zu 83 US-Dollar zugeteilt worden, am ersten Handelstag stiegen sie bis auf 115 Dollar und schlossen bei rund 97 Dollar. Hierzulande kosten sie inzwischen nur noch rund 82 Euro – umgerechnet etwa 90 Dollar und damit gut 4 Prozent weniger als am Vortag. Bei der Landesbank Baden-Württemberg hieß es, das hohe Interesse und das massive Volumen der Emission seien für den Gesamtmarkt zur Belastung geworden; von den sechs größten Tech-Börsengängen seit Facebook hätten fünf ein halbes Jahr später unter ihrem ersten Schlusskurs notiert.
Aus Anlegersicht wirkt der schnelle Stimmungsumschwung schwer erklärbar. Erst habe der Börsengang die Kurse nach oben getrieben, dann seien sie umso tiefer gefallen – mit demselben Auslöser.
Auf Aktionärsseite wird zudem der Vergleich mit dem Börsengang von SpaceX gezogen, der erst wenige Monate zurückliegt; dessen Aktie notiert inzwischen 14 Prozent unter ihrem ersten Schlusskurs. Es sei dasselbe Spiel, lautet der Einwand – wer zuletzt einsteige, zahle die Zeche. Irritiert wird außerdem registriert, dass der Absturz nur Tage nach einem Rekordhoch kam, ohne dass sich die Lage grundlegend verändert habe. Der Ton ist entsprechend verunsichert.
Chipwerte reißen den Leitindex mit
Die Schwäche des KI-Neulings schlägt direkt auf die heimischen Technologiewerte durch. Infineon verliert knapp 4 Prozent auf rund 46,70 Euro, Siemens Energy gibt gut 3,5 Prozent auf etwa 120 Euro nach – am Vormittag hatten beide Papiere zeitweise sogar mehr als 5 Prozent eingebüßt. Im MDax trifft es Aixtron mit einem Minus von fast 7 Prozent besonders hart. Die Vorgaben waren schwach: Der Nasdaq 100 war auf ein Tief seit April gefallen, in Asien brachen die technologielastigen Börsen in Südkorea, Japan und Taiwan ein. Über allem schwebt die Krise bei Nvidia: Nach dem Rücktritt des langjährigen Konzernchefs verlangt nun auch Kaliforniens Generalstaatsanwalt Aufklärung zu möglichen Chip-Lieferungen nach China. Die Aktie gibt knapp 2 Prozent auf rund 130 Euro nach.
Verschärft wird der Druck auf die Tech-Werte durch die Zinsfrage. Nach den jüngsten Signalen der US-Notenbank halten nahezu alle Währungshüter weitere Zinserhöhungen für nötig – ein Malus gerade für jene Unternehmen, die ihre hohen Vorabinvestitionen erst in ferner Zukunft zu Geld machen können. Auf Anlegerseite wird genau diese Mischung als Ursache gesehen: gestiegene Zinserwartungen, ein starker Dollar und neue Zweifel an den Bewertungen der KI-Konzerne. Dass zumindest die US-Renditen am Morgen nachgaben, ändert an der gedrückten Stimmung wenig. Die erhoffte Jahresendrally könnte ganz ausfallen, heißt es skeptisch; befürchtet wird, dass sich Privatanleger zu früh darauf eingestellt hätten und große Adressen sie nun ins Leere laufen ließen.
Die 200-Tage-Linie wird zur Bewährungsprobe
Damit rückt eine langfristig beachtete Marke in den Mittelpunkt: Die 200-Tage-Linie verläuft knapp unter 25.000 Punkten. Die exponentielle Variante unterschritt der Dax bereits am Vormittag, die einfache konnte er zur Mittagszeit nach einem kurzen Ausflug darunter zunächst verteidigen – nun kämpft er erneut mit dem Bereich. Charttechnisch gilt die Linie als Gradmesser für den langfristigen Trend. Seit dem Rekord von 27.001 Punkten in der Vorwoche hat der Index rund 7,5 Prozent verloren, das Jahresplus ist auf weniger als 2 Prozent zusammengeschmolzen.
Charttechnisch orientierte Anleger sehen in der Linie einen möglichen Umkehrpunkt – ein Bruch, so die Sorge, könne allerdings schnell weitere Abgaben nach sich ziehen. Skeptiker halten dagegen, dass der Markt an den viel beschworenen Unterstützungen bisher kaum reagiert habe. Der Dax habe am Donnerstag auf Tagestief geschlossen, über Nacht habe sich keine Gegenbewegung gezeigt – ohne neue positive Impulse sei eine Erholung frühestens mit dem Handelsstart in New York oder in der kommenden Woche denkbar. Für Nachdenklichkeit sorgt zudem, dass selbst Gold und Kryptowährungen abverkauft werden, die eigentlich als sichere Häfen gelten. Die Stimmung bleibt damit angespannt: Zwischen der Hoffnung auf einen technischen Halt und der Sorge vor einem längeren Rückschlag ist der Ton vorsichtig geworden. Neue Orientierung könnte die nächste Zinssitzung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember liefern.