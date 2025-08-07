Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
Kurseinbruch nach Zahlen

Kurseinbruch nach Zahlen

Sind das jetzt schon Kaufkurse bei Zalando? 07.08.2025, 10:28 Uhr

Kurseinbruch nach Zahlen: Sind das jetzt schon Kaufkurse bei Zalando?
© Foto von Mika Baumeister auf Unsplash
Die mit Spannung erwarteten Zalando-Zahlen sorgten an der Börse zuletzt für einigermaßen Ernüchterung. Die Aktie rauschte nach Veröffentlichung in die Tiefe. Dabei wurde auch jede Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Das lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten. Dennoch dürften sich aber bereits die ersten Anleger die Frage stellen: Sind das womöglich schon Kaufkurse?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Zalando 23,20 EUR -0,60 % Lang & Schwarz

Zalando-Aktie bricht nach Zahlen ein

Schauen wir uns die Zahlen für das 2. Quartal im Detail an. Zalando veröffentlichte für das 2. Quartal 2025 einen Umsatz in Höhe von 2,835 Mrd. Euro, nach 2,643 Mrd. Euro im 2. Quartal 2024. Das bereinigte EBIT wurde mit 185,5 Mio. Euro veröffentlicht, nach 171,6 Mio. Euro im 2. Quartal 2024. Entsprechend belief sich die bereinigte EBIT-Marge auf 6,5 Prozent und blieb damit im Jahresvergleich unverändert. Unterm Strich verblieb dem Modekonzern im 2. Quartal ein Nettogewinn in Höhe von 96,6 Mio. Euro nach 95,7 Mio. Euro im 2. Quartal 2024. 

Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

Zalando erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz in einer Spanne von 12,1 Mrd. Euro bis 12,5 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 550 Mio. Euro bis 600 Mio. Euro prognostiziert. 

Zalando Aktie

Aktie bricht nach Zahlen ein

Nach den Zahlen rauschte die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL) in die Tiefe. Der Markt reagierte recht verschnupft auf Zahlen und Ausblick. Der Abgabedruck war so enorm, dass die Zalando auch die eminent wichtige Unterstützung von 25 Euro aufgeben musste. Damit öffnete sich für die Aktie die Falltür in Richtung zentraler Unterstützung bei 21 Euro. Im Bereich von 22 Euro setzten jedoch erste Käufe ein. Ob der Rücksetzer damit bereits ausgestanden ist, darf bezweifelt werden. Die Vehemenz des Rücksetzers könnte in den nächsten Tagen für weitere Verwerfungen sorgen. Aus charttechnischer Sicht muss es der Aktie gelingen, den Abverkauf auf 21 Euro zu begrenzen.  Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Die Ausbildung eines tragfähigen Korrekturbodens sollte unbedingt abgewartet werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten nach der Zahlenveröffentlichung ihr Votum „buy“ für die Zalando-Aktie. Das Kursziel beließen sie bei 38 Euro. Die Analysten der Baader Bank sehen den Sachverhalt ähnlich. Deren Votum lautet „add“ und das Kursziel 37 Euro. 

Bn-Redaktion/mt

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
