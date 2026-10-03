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Micron Technology nach den Hammer-Zahlen

Geht dem KI-Hype jetzt die Puste aus? 03.10.2026, 10:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron Technology nach den Hammer-Zahlen: Geht dem KI-Hype jetzt die Puste aus?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/vzphotos
Der Markt erwartete von Micron Technology nichts anderes als ein brillantes Zahlenwerk. Die Erwartungen waren immens, sie zu erreichen oder gar zu überbieten eine Herausforderung.
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Micron Technology 952,90 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
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Doch das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Idaho pulverisierte die Erwartungen und ließ auch in puncto Ausblick „eigentlich“ nichts anbrennen. Dennoch gelang es den Hammer-Zahlen nicht, den Aktienkurs des Tech-Unternehmens weiter anzuschieben und das Chartbild so zu klären.

Zahlen im Fokus

Auf die am 30. September veröffentlichten Zahlen für das 4. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 03. September 2026) des Geschäftsjahres 2026 gingen wir im Detail im Kommentar vom 01. Oktober ein. Hier noch einmal die Highlights: Der Umsatz schoss im Jahresvergleich von 11,315 Mrd. US-Dollar auf 54,229 Mrd. US-Dollar. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) belief sich der Gewinn auf 38,398 Mrd. US-Dollar, nach „bescheidenen“ 3,469 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025. Beeindruckend war die Entwicklung der Bruttomarge des Unternehmens. Diese schoss auf 86,8 Prozent (GAAP) bzw. 87,0 Prozent (non-GAAP) nach oben. zu. Damit lag sie auch deutlich über den 84,6 Prozent aus dem 3. Quartal 2026. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr liegen bei 44,7 Prozent (GAAP) bzw. 45,7 Prozent (non-GAAP).

Analyse zur Micron Aktie im Chart

Das sprichwörtliche Haar in der Suppe

Neben den Zahlen überzeugte auch der Ausblick auf das laufende Quartal. So erwartet Micron für das laufende Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 61,5 Mrd. US-Dollar +/- 1,5 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 37,84 US-Dollar +/- 1,00 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) mit 38,15 US-Dollar +/- 1,00 US-Dollar.

Mit einem Aspekt haderte der Markt aber. Die Bruttomarge wird entsprechend mit ungefähr 85,95 Prozent (GAAP) bzw. 86,25 Prozent (non-GAAP) erwartet. Mit anderen Worten: Die Werte könnten unter den Werten des letzten Quartals liegen.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten nach den Zahlen ihr Votum „neutral“, hoben aber gleichzeitig das Kursziel von 1.100 US-Dollar auf 1.250 US-Dollar an. Die Analysten von JPMorgan bleiben hingegen bei ihrem „overweight“ und dem Kursziel von 1.540 US-Dollar.

Zusammenfassung

Das exponierte Kursniveau macht die Aktie (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE) anfällig für Gewinnmitnahmen. Zudem mahnt der Umstand, dass es der Aktie seit geraumer Zeit nicht gelingen will, den Widerstand bei 1.100 US-Dollar in Richtung Hoch (1.250 US-Dollar) aufzulösen, zur Vorsicht. Sollte die wichtige Unterstützung von 1.000 US-Dollar unterboten werden, muss mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Die Top-Bildung würde in diesem Fall voranschreiten.

Bn-Redaktion/mt
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