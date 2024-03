Beiersdorf – Solide Zahlen für 2023.

Beiersdorf legte kürzlich für das abgelaufene Jahr ein robustes Zahlenwerk vor, zeigte sich aber hinsichtlich des laufenden Jahres vorsichtig und zurückhaltend. Die Reaktion der Marktakteure ließ nicht lange auf sich warten.

Beiersdorf verzeichnete in 2023 einen Umsatz in Höhe von 9,447 Mrd. Euro, nach 8,799 Mrd. Euro in 2022. Das EBIT (ohne Sondereffekte) belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 1,268 Mrd. Euro, nach 1,158 Mrd. Euro in 2022. Unterm Strich verzeichnete Beiersdorf einen Gewinn in Höhe von 749 Mio. Euro, nach 771 Mio. Euro in 2022.

Prognose 2024

Für den Unternehmensbereich Consumer erwartet das Unternehmen im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum im „mittleren einstelligen Prozentbereich“, für den Unternehmensbereich tesa ein Umsatzwachstum „im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich“. Der Unternehmensbereich Consumer weist in 2023 einen Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens in Höhe von etwa 82 Prozent auf.

Beiersdorf im Chartcheck – Das ist gar nicht gut.

Nach der Zahlenveröffentlichung bzw. nach dem zurückhaltenden Ausblick ging die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker-Symbol: BEI) ein wenig in die Knie. Doch bereits im Vorfeld des Termins verlor die Aufwärtsbewegung an Schwung. Die mit der Veröffentlichung einsetzenden Gewinnmitnahmen belasteten den Kursverlauf erheblich.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass Beiersdorf derzeit Gefahr läuft, im Bereich von 140 Euro / 143+ Euro eine veritable Top-Formation zu installieren. Dass derzeit die Zone 135 Euro / 132 Euro unter Druck steht, macht die Sache aus charttechnischer Sicht nicht einfacher. Sollte es zu einem signifikanten Bruch der 132 Euro kommen, würde sich die Top-Formation weiter vervollständigen. Weitere Abgaben in Richtung 128 Euro / 125 Euro würden drohen. Vor allem ein Bruch der 125 Euro wäre ein herber Rückschlag, verläuft in diesem Bereich doch die 200-Tage-Linie. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss die Beiersdorf-Aktie über die 144 Euro. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage dürfte dieses jedoch ein nicht ganz so leichtes Unterfangen werden.

Analystenstimmen.

Analysten haben in Bezug auf Beiersdorf eine breit gefächerte Meinung. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihre Einstufung „overweight“ für Beiersdorf und hoben das Kursziel für die Aktie von 145 Euro auf 150 Euro an. Nicht ganz so optimistisch ist man hingegen im Hause UBS. Hier lautet das Votum für Beiersdorf unverändert „sell“. Das Kursziel wurde hingegen leicht von 103 Euro auf 110 Euro angepasst.