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Ölpreis am Wendepunkt

OPEC+, Straße von Hormus und Lagerbestandsdaten im Fokus 04.10.2026, 08:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreis am Wendepunkt: OPEC+, Straße von Hormus und Lagerbestandsdaten im Fokus
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© Bild: istockphoto.com/vigatorPhotographer
Im frühen Freitagshandel sah es noch nach einem kapitalen Schwächeanfall der Ölpreise aus. Doch Brent-Öl und WTI-Öl fingen sich rasch und legten im weiteren Handelsverlauf zu. Einmal mehr wurden Abwärtsbewegungen gekontert. Das sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ölmarkt an einem potenziellen Wendepunkt steht.
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Was ist von der OPEC+ zu erwarten?

Das aktuelle Treffen der führenden OPEC+ Staaten steht im Fokus des Ölmarktes. Die sieben Länder (Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman) beraten heute über das weitere Vorgehen. Auf der letzten Sitzung vom 6. September beschlossen sie, die Förderquoten unverändert zu belassen. Auf der aktuellen Sitzung steht eine Förderquotenanpassung an November im Raum. Dass die OPEC+ den Ölhahn öffnen wird, ist allerdings nicht zu erwarten. Das Ergebnis der Beratung wird erst nach Redaktionsschluss bekanntgegeben.

Straße von Hormus bleibt im Fokus

Nachrichten zur Lage im Nahen Osten im Allgemeinen und zur Lage in der Straße von Hormus im Speziellen bewegen die Ölpreise. Jedwede Art der diplomatischen Entspannung lässt die Ölpreise sinken, jedwede Art der diplomatischen Zuspitzung entsprechend ansteigen. Und obgleich die Akteure nach Alternativen suchen, um das Nadelöhr zu umgehen, bleibt die Situation rund um die Straße von Hormus das bestimmende Thema. Und so verfehlten die Nachrichten über eine weitere Aufstockung der US-Truppen ihre Wirkung nicht.

US-Lagerbestandsdaten ambivalent

Die für die Woche zum 26. September veröffentlichten US-Lagerbestandsdaten fielen ambivalent aus. Während die kommerziellen Rohöllagerbestände im Vergleich zur Vorwoche überraschend um 0,9 Mio. Barrel auf 427,32 Mio. Barrel zulegten, fielen die Bestände für Benzin und Destillate überraschend deutlich. 

Chartanalyse Brent Oil

Ölpreis-Prognose: Ölmarkt steht an einem potenziellen Wendepunkt

Betrachten wir an dieser Stelle die Ölsorte Brent. Brent-Öl konterte am Freitag den Rücksetzer unter die 100 US-Dollar. Der Wochenschluss oberhalb von 100 US-Dollar unterstrich noch einmal die aktuelle Stärke. In den letzten Tagen ging es für Brent jedoch tendenziell nach unten. Noch Mitte September schien der Ölpreis einem Ausbruch über die 110 US-Dollar näher als einer Konsolidierung, zu der es jedoch letztendlich kam.

Das Abwärtspotenzial scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage auf 100 US-Dollar / 95 US-Dollar begrenzt zu sein. Der Anstieg am Freitag unterstreicht die Vitalität der Ölpreisrallye und so sollte eine Wende nach oben nicht überraschen. Ein erstes Bewegungsziel liegt hier im Bereich von 110 US-Dollar. Auch ein Durchmarsch auf 115 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Bei einem Rücksetzer unter den Preisbereich von 95 US-Dollar wäre dieses Szenario allerdings hinfällig. Für eine Trendwende nach oben spricht ebenfalls, dass der Spread zwischen den Ölsorten am Freitag wieder deutlich größer geworden ist.

Bn-Redaktion/mt
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