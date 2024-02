Nicht wenige Marktakteure erhofften sich den Beginn eines Umschwungs, denn in den letzten Monaten litt die Aktie unter starken Abgaben. Mit starken Zahlen und einem robusten Ausblick sollte der Optimismus und in Bezug auf die Aktie auch die Kursphantasie zurückkehren. Mit der Veröffentlichung der Q4-Daten und vor allem mit der Veröffentlichung des Ausblicks hielt jedoch erst einmal Ernüchterung Einzug. Die Aktie reagierte gar mit einem veritablen Abverkauf und Kursdebakel auf das Zahlenwerk… Wie sind die Chancen auf ein (rasches) Comeback zu bewerten?

PayPal mit robusten Q4-Daten, aber einem enttäuschenden Ausblick.

Schauen wir ins die Q4-Daten einmal im Detail an. PayPal gab den Umsatz für das 4. Quartal 2023 mit 8,026 Mrd. US-Dollar an, nach 7,383 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Das Plus beim Umsatz in Höhe von 9 Prozent wusste durchaus zu gefallen. PayPal wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 1,402 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,29 US-Dollar) aus, nach 0,921 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,81 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Auch mit der Gewinnentwicklung war der Markt zufrieden. PayPal verzeichnete im 4. Quartal 2023 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 1,604 Mrd. US-Dollar entspricht einem EPS in Höhe von 1,48 US-Dollar) nach 1,417 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 1,24 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Der Markt haderte mit dem Ausblick, den PayPal für 2024 gab. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr 2024 ein EPS (GAAP) in Höhe von 3,60 US-Dollar, nach 3,84 US-Dollar im Jahr 2023 und ein im Vergleich zu 2023 unverändertes EPS (non-GAAP) in Höhe von 5,10 US-Dollar.

Chartcheck PaypPal-Aktie: Abverkauf. Und nun?

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP) geriet nach den Zahlen unter Druck. Der zuvor zu beobachtende Versuch, den Widerstand bei 65 US-Dollar zu überwinden, nahm somit ein jähes Ende. Damit blieb die Tür in Richtung 69 US-Dollar / 72 US-Dollar geschlossen. Für PayPal ging es deutlich nach unten.

Der wichtige Unterstützungsbereich um 60 US-Dollar / 58 US-Dollar wurde zwischenzeitlich durchschlagen. Die Vehemenz des Rücksetzers mahnt zur Vorsicht und lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Insofern ist eine Bewegung in Richtung 50 US-Dollar (akt. 52-Wochen-Tief) nicht auszuschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, sollte es rasch wieder über die 60 US-Dollar gehen.