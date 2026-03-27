Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
Anzeige
Rheinmetall-Aktie verliert über 4 %

Neue Allianz beendet Monopolstellung im Munitionsmarkt 27.03.2026, 17:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
© Foto von Vony Razom auf Unsplash
Die Abwärtsbewegung bei Rheinmetall hat sich am Freitagnachmittag nochmals deutlich ausgeweitet. Mit einem Minus von 4,10 % fällt das Papier des Düsseldorfer DAX-Konzerns auf 1.368,00 Euro. Damit notiert die Aktie auf dem tiefsten Stand des Tages und weitet die Wochenverluste massiv aus. Nachdem bereits am Vormittag wichtige charttechnische Marken bei 1.410 Euro gefallen waren, scheint die psychologische Unterstützung im Bereich von 1.380 Euro ebenfalls keinen Halt geboten zu haben.Kernsegment reagiert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.375,00 EUR -3,47 % Tradegate

Markteintritt von Nammo und Diehl belastet langfristige Prognose
Die fundamentale Ursache für die heutige Schwäche liegt in einer veränderten Wettbewerbssituation im Kernsegment der 155mm-Artilleriemunition. Die kartellrechtliche Genehmigung für ein Joint Venture zwischen Nammo und Diehl schafft einen neuen, schlagkräftigen Konkurrenten in einem Bereich, der Schätzungen zufolge für rund ein Viertel des operativen Konzernergebnisses (EBIT) von Rheinmetall verantwortlich ist. Das Analysehaus mwb research reagierte bereits mit einer Kurszielsenkung auf 1.500 Euro und stufte den Titel auf „Halten“ herab, da die langfristige Margenstabilität nach dem aktuellen Aufrüstungszyklus kritischer hinterfragt wird.

Sektor-Rotation: Analysten favorisieren Wettbewerber
Obwohl die geopolitische Lage durch den iranischen Raketenangriff auf den Stützpunkt Diego Garcia weiterhin eine hohe Nachfrage im Rüstungssektor suggeriert, findet auf dem Parkett eine Umschichtung statt. Die Bank of America senkte ihr Kursziel für Rheinmetall drastisch von 2.220 auf 1.830 Euro. Zwar bleibt die Kaufempfehlung bestehen, doch die Experten der US-Bank nannten explizit andere europäische Titel wie Hensoldt als derzeit bevorzugte Wahl innerhalb des Sektors. Diese relative Schwäche gegenüber den Branchenkollegen spiegelt sich im heutigen Kursverlauf deutlich wider.

Aktienanalyse

Charttechnischer Ausblick zum Wochenschluss
Mit dem aktuellen Kursstand von 1.368,00 Euro droht Rheinmetall ein massives Verkaufssignal auf Wochenschlusskursbasis. Der deutliche Bruch der Zone um 1.410 Euro sowie das Unterschreiten der 1.380-Euro-Marke verschlechtern das kurzfristige Bild erheblich. Auf Monatssicht summiert sich das Minus mittlerweile auf über 12 %. Anleger richten ihr Augenmerk nun auf die nächste größere Unterstützung im Bereich von 1.350 Euro, sollte eine Erholung in den letzten Handelsstunden ausbleiben.

Fazit für Anleger
Rheinmetall durchläuft am Freitag einen klassischen Ausverkauf, getrieben von Sorgen über künftigen Margendruck und einer technischen Eintrübung. Während die vollen Auftragsbücher und die strategische Bedeutung des Konzerns langfristig intakt bleiben, zwingt der neue Wettbewerb durch Nammo und Diehl den Markt zu einer Neubewertung der Wachstumsraten. Für einen Einstieg sollten Anleger nun eine stabile Bodenbildung abwarten, da das Momentum am Freitag klar auf der Verkäuferseite liegt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ9N0X
Ask: 0,00
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VJ75SU
Ask: 40,42
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ9N0X VJ75SU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
2 Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft Hauptdiskussion
3 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
4 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
5 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
6 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
7 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein: 26% Kurssturz trotz …

17:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

D-Wave Quantum unter Verkaufsdruck: Warum die Börse den …

16:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Klage bringt Milliarden-Deal ins Wanken

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia: Warum Anleger jetzt nervös reagieren!

11:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor schwierigem Wochenfinale: RWE – Wie geht’s nach dem Rü…

11:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla: Lieferschock droht unter 350.000 Autos

11:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kontron nach dem Zahlendebakel: Wie könnte es für die Aktie nun …

10:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix ohne Warner: Dieser Schritt zahlt sich aus

Gestern 17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer