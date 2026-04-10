Rheinmetall

Warum Anleger nervös werden 10.04.2026, 13:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Militär
© Symbolbild von Roberto Catarinicchia auf Unsplash
Die Rheinmetall-Aktie konnte sich nach der kurzen Erholung infolge der geopolitischen Entspannung nicht stabilisieren und kämpft erneut mit der wichtigen Marke von 1.500 Euro. Technische Verkaufssignale wie Schulter-Kopf-Schulter-Formation, Death Cross sowie schwache Indikatoren wie RSI und MACD sprechen weiter für ein angeschlagenes Chartbild. Zusätzlich belasten die hohe Bewertung im Branchenvergleich und wachsender öffentlicher Druck das Sentiment rund um den Rüstungskonzern.
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Rheinmetall 1.463,50 EUR -5,16 % TTMzero RT

Kurze Erholung ohne nachhaltige Wirkung

Die zwischenzeitliche Erholung der Rheinmetall-Aktie im Zuge der geopolitischen Entspannung nach dem US-Iran-Waffenstillstand hat sich als nur vorübergehend erwiesen. Die Kursgewinne konnten nicht gehalten werden, stattdessen fiel die Aktie wieder in die vorherige Handelsspanne zurück und notiert aktuell bei rund 1.546 Euro, was einem leichten Minus von etwa 0,3 Prozent entspricht. Damit rückt erneut die Marke von 1.500 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer.

Marktumfeld bleibt herausfordernd

Die jüngste Entwicklung zeigt, wie sensibel der Titel auf externe Impulse reagiert. Trotz grundsätzlich robuster Nachfrage im Verteidigungssektor scheint die Dynamik vorerst nachzulassen. Die anfängliche Euphorie rund um geopolitische Entwicklungen reicht nicht aus, um eine nachhaltige Kursstabilisierung zu gewährleisten.

Parallel dazu rücken auch nicht-operative Faktoren stärker in den Vordergrund. Protestaktionen am Berliner Standort in Gesundbrunnen verdeutlichen den zunehmenden gesellschaftlichen Gegenwind. Sieben Aktivisten blockierten zuletzt die Zufahrt zum Werksgelände, nachdem bereits Ende März Demonstranten das Dach des Gebäudes besetzt hatten. Solche Ereignisse haben zwar kurzfristig kaum direkte Auswirkungen auf das Geschäft, tragen jedoch zur öffentlichen Wahrnehmung des Unternehmens bei.

Hohe Bewertung rückt in den Mittelpunkt

Zunehmend in den Fokus rückt die Bewertung der Aktie. Für das Jahr 2026 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43,7 erwartet, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst große US-Rüstungskonzerne wie Raytheon oder Lockheed Martin werden derzeit niedriger bewertet.


Auf Basis eines moderateren Bewertungsniveaus mit einem KGV von 25 ergeben sich rechnerische Vergleichswerte von rund 904 Euro für 2026 und etwa 1.339 Euro für 2027. Der aktuelle Kurs um 1.500 Euro impliziert somit eine deutliche Prämie, deren Tragfähigkeit zunehmend diskutiert wird. Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick der Investoren verstärkt auf die weitere operative Entwicklung und die Fähigkeit des Unternehmens, die hohen Erwartungen zu erfüllen.

Bn-Redaktion/aw
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