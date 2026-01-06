Geheimer Ritterschlag der Industrie:
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
Uber startet durch

06.01.2026, 14:47 Uhr

Robotaxi
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Uber hat auf der CES 2026 sein erstes serienreifes Robotaxi vorgestellt, das gemeinsam mit Lucid und Nuro auf Basis des Lucid Gravity entwickelt wurde. Erste Testfahrten laufen bereits in der Bay Area, während die Serienfertigung noch 2026 anlaufen könnte. Mit starker KI, präziser TomTom-Navigation und strategischen Partnern rückt Uber seinem Ziel autonomer Mobilitätsdienste deutlich näher.
Drei Partner, ein Ziel: Autonom auf die Straße

Auf der CES 2026 in Las Vegas hat Uber erstmals ein serienreifes Robotaxi präsentiert – ein konkreter Schritt in Richtung autonomer Mobilitätsdienste. Das Fahrzeug basiert auf dem vollelektrischen SUV Lucid Gravity und wurde gemeinsam mit dem Elektroautohersteller Lucid und dem Technologieunternehmen Nuro entwickelt. Erstmals zeigt Uber dabei auch das eigens gestaltete Interieur für Passagiere, das auf Komfort und Bedienfreundlichkeit ausgelegt ist.

Bereits im Dezember 2025 starteten die ersten Straßentests in der San Francisco Bay Area. Nuro übernimmt dabei die operative Leitung der Testphase, in der speziell entwickelte Engineering-Prototypen unter Aufsicht von Sicherheitspersonal unterwegs sind. Ziel ist ein kommerzieller Launch des Robotaxi-Dienstes noch im Laufe des Jahres.

Die technische Basis bildet ein KI-gesteuertes End-to-End-System, das Nuro über Jahre hinweg entwickelt hat. Es bewertet kontinuierlich sämtliche sicherheitsrelevanten Funktionen des autonomen Fahrzeugs. Neben realen Testszenarien auf öffentlichen Straßen werden die Systeme auch auf abgeschlossenen Testgeländen und in umfassenden Verkehrssimulationen erprobt.

Digitale Navigation als Schlüsseltechnologie

Parallel zur Fahrzeugentwicklung hat Uber seine globale Partnerschaft mit dem niederländischen Kartenspezialisten TomTom verlängert. Damit sichert sich der Mobilitätskonzern weiterhin Zugriff auf Karten, Schnittstellen und Echtzeitdienste über alle Uber-Plattformen hinweg. Die Technologie von TomTom optimiert dabei nicht nur die Routenplanung und Preisberechnung, sondern erhöht auch die Präzision bei Abhol- und Zielpunkten – besonders an komplexen Orten wie Flughäfen oder großen Verkehrsknoten.

"Praezises Kartenmaterial ist der Schluessel fuer ein schnelles und intuitives Erlebnis auf unseren Mobilitaets- und Lieferplattformen", sagte Amit Fulay, Vice President of Product bei Uber. Gleichzeitig fließen Uber-Fahrtdaten in Echtzeit in die Kartierungsplattform von TomTom ein. So bleiben digitale Karten stets aktuell, inklusive neuer Sperrungen, Umleitungen oder geänderter Straßenführungen. Beide Unternehmen prüfen darüber hinaus zusätzliche ortsbasierte Tools zur Weiterentwicklung der Uber-Dienste.

Start der Serienfertigung im Blick

Die Kooperation zwischen Uber, Lucid und Nuro wurde bereits im Juli 2025 bekannt gegeben. Weitere Details zum geplanten Premium-Robotaxi-Programm folgten im September. Nun steht ein weiterer Meilenstein an: Die Serienproduktion des Robotaxis könnte laut Unternehmensangaben noch 2026 im Lucid-Werk in Arizona anlaufen – vorausgesetzt, die Validierungsphase wird wie geplant abgeschlossen.

An der New Yorker Börse notierte die Uber-Aktie zuletzt bei 80.74 US-Dollar. Mit der Kombination aus eigener Fahrzeugplattform, intelligenter Software und globaler Karteninfrastruktur positioniert sich Uber als ernstzunehmender Anbieter im Markt für autonome Mobilitätslösungen – und das mit klarer Serien-Perspektive.

Bn-Redaktion/aw
