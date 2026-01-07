Zukunft der Krebstherapie:
Warum diese NASDAQ-Aktie jetzt im Januar eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet
Anzeige
Venezuela-Krise

Wie Rheinmetall jetzt durchstartet 07.01.2026, 16:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Militär-Fahrzeuge
© Rheinmetall
Rheinmetall stellt sich neu auf und fokussiert sich komplett auf das Rüstungsgeschäft. Die Aktie profitiert von geopolitischen Spannungen und milliardenschweren Aufträgen. Anleger wittern jetzt neue Kurschancen in einem dynamisch wachsenden Markt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.819,00 EUR +4,09 % TTMzero RT

Jahresauftakt mit kräftigem Kursplus

Rheinmetall ist mit einem Kursgewinn von 2,9â€¯% ins neue Börsenjahr gestartet. Die Aktie notiert aktuell bei 1600 Euro – ein deutliches Zeichen für das Ende der zuletzt schwierigen Phase. Zwar fehlt noch die Bestätigung eines nachhaltigen Aufwärtstrends, doch das Erreichen der 1650-Euro-Marke könnte diesen bald einläuten. Analysten geben ein ambitioniertes Kursziel von 2200 Euro aus – das entspricht einem weiteren Aufwärtspotenzial von 26â€¯%.

Rheinmetall trennt sich von Zivilsparte – Fokus voll auf Rüstung

Der Konzern hat angekündigt, sich vollständig von seinen zivilen Geschäftsbereichen zu trennen. Besonders die Power-Systems-Sparte steht zum Verkauf; ein Vertragsabschluss ist für das erste Quartal 2026 geplant. Damit schärft Rheinmetall sein Profil als reiner Rüstungsanbieter – eine Reaktion auf die steigende europäische Verteidigungsnachfrage.

Prognose deutlich angehoben

Durch die Neuausrichtung hebt Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 von bisher 25–30â€¯% auf nun 30–35â€¯% Wachstum an. Die operative Marge soll 18,5–19â€¯% erreichen. Der Free Cashflow aus dem verbleibenden Geschäft soll deutlich über der bislang erwarteten Cash-Conversion von 40â€¯% liegen.

Venezuela-Krise als zusätzlicher Kurstreiber

Ein militärischer Angriff der USA auf Venezuela und die Festnahme des dortigen Präsidenten befeuern die weltweite Rüstungsdebatte. Börsianer rechnen mit steigenden Verteidigungsausgaben, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Die Aktie reagierte prompt: Neben Rheinmetall legten auch Hensoldt und Renk deutlich zu.

Analysten: Schwächephasen als Kaufchancen nutzen

Citibank und Goldman Sachs stufen die aktuelle Konsolidierung in der Branche als Einstiegsgelegenheit ein. Die starke Auftragslage, insbesondere durch Bundeswehr-Projekte und das 50-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Sicherheitstechnik, bietet Rückenwind.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ5EBJ
Ask: 8,64
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UQ5L1B
Ask: 4,29
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ5EBJ UQ5L1B. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
4 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
5 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
6 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Netflix kurz vor dem Sieg: Absage an Larry Ellison

17:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

5x mehr Power: Nvidias Rubin-Chips setzen neue Maßstäbe

16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neuer Milliarden-Markt: Sind Google-Chips besser als Nvidia?

16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk verliert Kontrolle: Tesla rutscht dramatisch ab

16:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex gelingt spektakulärer Start ins Börsenjahr: Wie weit kann …

14:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir spaltet den Markt: Chance oder Risiko für Anleger?

12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax setzt Rekordjagd fort und knackt die 25.000 Punkte: Bayer – …

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk mit Raketenstart ins neue Jahr: Ist es die Trendwende …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer