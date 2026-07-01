Anzeige
+++Kupfer-Geheimtipp 2026: Jetzt wird gebohrt: Copper One startet den wichtigsten Schritt auf dem Weg zur ersten Kupfer-Ressource Jetzt wird gebohrt: Copper One startet den wichtigsten Schritt auf dem Weg zur ersten Kupfer-Ressource+++
Den Einkommen enteilt

Immobilienpreise dürften 2026 steigen 01.07.2026, 10:15 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Neubau stockt, die Preise steigen: Wohneigentum dürfte sich aus Sicht von Banken 2026 spürbar verteuern. In vielen Regionen haben sich die Preise von den Einkommen entkoppelt - mit einer Ausnahme.

Die Immobilienpreise in Deutschland dürften nach Einschätzung des Genossenschaftsbankenverbands BVR weiter spürbar anziehen. Der Bankenverband rechnet mit einem Anstieg von drei Prozent in diesem Jahr. Wegen des stockenden Neubaus werde der Bedarf an neuen Wohnungen wohl nur gut zur Hälfte (58 Prozent) gedeckt. Zudem entstehe Wohnraum teils in schrumpfenden ländlichen Regionen, während in Ballungszentren Wohnungen fehlten.

Der Druck auf Immobilienkäufer ist in den vergangenen Jahren gestiegen, schreibt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in seiner Studie. Bundesweit sind demnach die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum zwischen 2018 und 2025 rund sieben Prozent stärker gestiegen als die verfügbaren Einkommen. «Für viele junge Haushalte bleibt der Erwerb von Wohneigentum schwer erreichbar und ist häufig nur mit Erbschaften, Schenkungen oder familiärer Unterstützung realistisch.»

Lage für Käufer in vielerorts verschärft

Besonders in Süddeutschland und im Berliner Umland sind die Immobilienpreise stärker gestiegen als die Einkommen, zeigt die Analyse. Gleiches gilt für den Norden um Hamburg und den Westen rund um Frankfurt sowie Teile von Nordrhein-Westfalen. In weiten Gegenden Ostdeutschlands sind dagegen die verfügbaren Einkommen stärker gestiegen als die Preise für Wohneigentum.

In Deutschland müssten die Kaufnebenkosten sinken, damit wieder mehr Familien Wohneigentum kaufen können, fordert der BVR: «Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer sind dafür dringend nötig - etwa durch einen Freibetrag, einen niedrigeren Steuersatz bei Selbstnutzung oder eine gezielte Freistellung für junge Familien», sagte Präsidentin Marija Kolak.

Kritik übte der Verband an der Debatte über die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin. «Sie schafft keinen zusätzlichen Wohnraum, verunsichert aber Investoren und finanzierende Banken.» So könne sich der Wohnungsmangel verschärfen und auch jenseits der Hauptstadt Geldgeber davon abhalten, in den Neubau zu investieren.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-315371/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Microsoft plant nächsten großen KI-Serverstandort in NRW…

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KI Rally ohne Ende: Wie weit kommt Nvidia noch?

13:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Warum die Geburtenrate in Deutschland sinkt

13:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Sparkurs bei Mercedes-Benz - Gewerkschaft ruft zu Protest auf

13:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Medien: Indirekte US-Iran-Gespräche in Katar haben begonnen

13:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Russland schließt Grenzübergänge für Bahnverkehr

13:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Erster Mittagssprung nach Tankrabatt fällt eher klein aus

13:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Prozess um Kontrollen an Grenze zu Österreich

13:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer