Gold bleibt über 4.400 USD
Canary Gold bohrt weiter: Entsteht hier das nächste Mega-Goldsystem?
Anzeige
IAB-Prognose

Wenig Wachstum und größerer Fachkräftemangel 24.03.2026, 10:50 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Bund steuert zwar mit seinen Finanzspritzen gegen - doch die großen Probleme der deutschen Wirtschaft bleiben: kaum Wachstum, schleppende Transformation und zu wenig Fachkräfte.

Die deutsche Wirtschaft, befeuert durch die milliardenschweren Fiskalpakete der Bundesregierung, wird im laufenden Jahr 2026 nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kaum vom Fleck kommen. Die Nürnberger Arbeitsmarkt- und Konjunkturexperten gehen von einem Wachstum in Höhe von 0,8 Prozent aus. 

Gegenwind komme vor allem von geopolitischen Risiken wie dem Krieg im Iran. Allein die Krise in Nahost lasse das Wachstum um 0,2 bis 0,3 Punkte geringer ausfallen. Negativ wirke auch die Demografie: Das Erwerbspersonenpotenzial, also die Personen, die grundsätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sinkt erstmals um 40.000 auf 48,62 Millionen - der Fachkräftemangel wird durch den Renteneintritt der Babyboomer-Jahrgänge verschärft. 

Die Zahl der Arbeitslosen werde im Jahresdurchschnitt um 40.000 steigen - der Anstieg werde jedoch nur in der ersten Jahreshälfte wirksam. In der zweiten Hälfte könne es zu einem leichten Rückgang kommen. 

Neue Jobs gebe es fast ausschließlich bei öffentlichen Dienstleistern, im Gesundheitsbereich und in der Erziehung. In der Industrie schrumpfe die Beschäftigung dagegen weiter. «Der Irankrieg und die damit verbundenen Energiepreissteigerungen und Handelsstörungen belasten die Beschäftigungsentwicklung in der Industrie zusätzlich», sagte IAB-Forscher Enzo Weber. Allein in diesem Sektor gehen der Prognose zufolge 140.000 Arbeitsplätze verloren.

© dpa-infocom, dpa:260324-930-858589/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
2 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
3 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
4 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
7 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bericht: Neuer Generalsekretär in Irans Sicherheitsrat

12:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Dax wankt und bangt: BASF – Aktie leitet Erholung ein. Die nä…

12:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vier Verdächtige nach Brandanschlag in Berlin 2025 ermittelt

12:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundeswehr zieht Eurofighter aus Polen ab

12:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Lehrbuch trifft Realität - Gedanken zum hei…

12:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt: Anleger zögern wegen anhaltender Nahost-…

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf…

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

IAB-Prognose: Wenig Wachstum und größerer Fachkräftemangel

12:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer