Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3,0 Prozent 30.04.2026, 09:49 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Kämpfe im Nahen Osten lassen die Preise in der Eurozone kräftig steigen. Vor allem Energie verteuert sich rasant. Das setzt die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck.

Mit dem Ölpreisschock im Zuge des Iran-Krieges hat die Inflation in der Eurozone im April kräftig zugelegt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Als Inflationstreiber erweist sich Energie, die sich im April um satte 10,9 Prozent verteuerte. Schon im März war die Inflationsrate auf 2,6 Prozent geklettert.

Der Preisschub setzt die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck, die mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent anstrebt und ihre Zinsentscheidung heute um 14.15 Uhr bekannt gibt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat wiederholt betont, dass die Zentralbank bereit sei zu handeln, wenn es die Lage erfordert.

Experten erwarten aber, dass die EZB den für Sparer und Banken wichtigen Einlagenzins bei 2,0 Prozent zunächst belässt und weitere Daten abwartet, um sich einen besseren Überblick über die ökonomischen Folgen des Kriegs zu verschaffen.

Ohne die stark gestiegenen Energiepreise sei die Inflation im April zwar gefallen, analysierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. «Aber die EZB sollte sich nicht in falsche Sicherheit wiegen.» Umfragen zeigten, dass die Unternehmen die höheren Energiepreise rasch an die Verbraucher weitergeben würden. «Die EZB wird nicht um eine Zinserhöhung herumkommen, auch wenn sie sie wohl erst auf der Sitzung im Juni beschließen dürfte.»

© dpa-infocom, dpa:260430-930-14829/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
2 Ölpreis zieht an - Trump droht dem Iran erneut Hauptdiskussion
3 Zahl der Geburten in Deutschland auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit Hauptdiskussion
4 KI-Nutzung in Deutschland nimmt rasant zu Hauptdiskussion
5 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 …

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 …

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Delivery Hero auf 30 Euro - '…

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Unilever auf 4300 Pence - 'Sector …

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Electrovac verpatzen den Börsengang

18:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Wien Schluss: ATX mit Verlusten

18:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Douglas sacken nachbörslich ab - Prognose gekappt

18:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Abschreibungen drücken Douglas tief in Verlustzone - Prognose …

18:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer