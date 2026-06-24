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Bahn verschiebt Stuttgart 21- Start auf Ende 2031 24.06.2026, 07:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Deutsche Bahn verschiebt die Inbetriebnahme des Bahnprojekts Stuttgart 21 um fünf Jahre. Der neue Tiefbahnhof solle im Dezember 2031 in Betrieb genommen werden, sagten Bahnvertreter Teilnehmerkreisen zufolge im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Zuletzt war die für Ende 2026 geplante Teileröffnung abgesagt worden.

© dpa-infocom, dpa:260624-930-273227/1

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