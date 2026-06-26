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New York friert Mietpreise für etliche Wohnungen ein 26.06.2026, 08:39 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Für viele New Yorker bleibt die Miete für eine Weile stabil: Neu beschlossene Regeln sollen die Preise zunächst einfrieren. Für den New Yorker Bürgermeister ist der Schritt ein wichtiger Meilenstein.

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat im Kampf gegen hohe Mieten in der Millionenmetropole eine wichtige Etappe genommen. Bei Wohnungen und Lofts, für die bestimmte Mietpreisregeln gelten («rent stabilized»), sollen die Mieten auf gleichem Niveau bleiben, wie aus einer Mitteilung des Rent Guidelines Board der Stadt New York hervorgeht. Einem Bericht der «New York Times» zufolge gelten die Regeln für knapp eine Million Wohnungen und sind ein Novum für die Stadt. 

Die neuen, von einem zuständigen Gremium beschlossenen Regeln beziehen sich auf Ein- sowie Zwei-Jahres-Verträge, die zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 abgeschlossen werden. Für diese betrage die zulässige Anpassung null Prozent, heißt es in der Mitteilung.

Wichtiges Wahlversprechen eingelöst

«Das ist ein historischer Sieg für die Mieter von New York», erklärte Mamdani in einem Statement nach der Entscheidung. Es sei eine wohlverdiente Entlastung der arbeitenden Bevölkerung. 

Das Einfrieren der Mieten war ein zentrales Wahlkampfversprechen des Demokraten, der seit Anfang des Jahres im Amt ist. Für seinen Slogan «Freeze the Rent» («Mieten einfrieren») watete Mamdani im Wahlkampf sogar im Anzug in den eiskalten Atlantik vor Coney Island. Insgesamt versprach Mamdani, die eskalierenden Lebenshaltungskosten in New York generell in den Griff zu bekommen.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-287211/1

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