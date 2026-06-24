Rheinmetall-Aktienkurs hat sich in Dreivierteljahr halbiert 24.06.2026, 14:21 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ging es mit der Rheinmetall-Aktie steil bergauf, die Waffenschmiede verkaufte viele Panzer und Geschütze. Doch der Börsen-Höhenflug hat sich zur Talfahrt gewandelt.

Nachdem sich die Hoffnungen auf einen Fregatten-Großauftrag zerschlagen haben, geht es für den einstigen Börsen-Überflieger Rheinmetall bergab. Noch im Herbst war ein Anteilsschein der Düsseldorfer Waffenschmiede gut 2000 Euro wert gewesen und damit circa 20 Mal so viel wie vor Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2020. Danach aber ging es schrittweise nach unten - manch Finanzanalyst fragte sich, ob sich der Rüstungskonzern mit seinen prallvollen Auftragsbüchern in diversen Bereichen nicht übernommen hat. Nun drückte eine Nachricht aus dem hinzugekauften Schiffsbereich die Aktie weiter nach unten.

Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, verfolgt es den Bau von sechs Fregatten nicht weiter. Diesen Auftrag hielt das niederländische Unternehmen Damen, doch in dem Vorhaben war der Wurm drin. Rheinmetall brachte sich für das Projekt ins Spiel, geht nun aber leer aus. 

Stattdessen will die Bundesregierung andere Fregatten beim U-Boot-Bauer TKMS beschaffen. Während der TKMS-Aktienkurs anzog, büßte Rheinmetall allein am Mittwoch zeitweise um etwa 20 Prozent ein. Noch Anfang Oktober war der Kurs auf 2008 Euro geklettert, inzwischen sind es nur noch circa 950 Euro. 

Was Rheinmetall im Portfolio hat

Rheinmetall stellt Panzer, Artillerie, Flugabwehr-Geschütze, Munition, Militär-Lastwagen und andere Rüstungsgüter her. Außerdem setzt die Firma immer stärker auf Drohnen, die Kampfverbände unterstützen sollen. Neu eingestiegen ist der Rüstungskonzern in das Geschäft mit Weltraum-Satelliten, um möglichst präzise Bilder von feindlichen Truppenverbänden und Militäranlagen zu liefern. 

Anfang März schluckte Rheinmetall zudem die Lürssen-Marinesparte, seither ist die Firma auch Schiffsbauer. Bei der Pariser Waffenmesse Eurosatory stellte Rheinmetall kürzlich erstmals ein Schiff aus, und zwar ein 8,50 Meter langes Drohnenboot seiner neuen Marinetochter.

Zwar ging es an der Börse nach unten, doch Finanzanalysten sehen viel Luft nach oben beim Rheinmetall-Aktienkurs. So sieht das Bankhaus Metzler bei Rheinmetall ein Kursziel von 2180 Euro - das wäre mehr als doppelt so viel wie derzeit und höher als ein Anteilsschein jemals wert gewesen ist. Die Verwaltungszentrale von Rheinmetall ist in Düsseldorf, das größte Werk ist im niedersächsischen Unterlüß.

© dpa-infocom, dpa:260624-930-276511/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
2 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
3 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
5 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
6 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kreise: EU legt Mitgliedstaaten Konzept für Libanon-Einsatz vor

17:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Zwist mit eigener Partei: Trump blockiert Wohnraum-Gesetz

17:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juli 2026

17:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Juni 2026

17:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Fallende Ölpreise stü…

17:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: GIZ verschärft Kontrollmechanismen für …

17:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Internationale Stabilisierungstruppe für Gazastreifen wächst

17:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Weltschifffahrtsorganisation: Schiffe passieren Straße von Hormus

17:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer