VW-Gewinn im ersten Quartal um 28 Prozent eingebrochen 30.04.2026, 05:38 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im ersten Quartal um mehr als ein Viertel eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten Januar bis März um 28,4 Prozent von 2,186 Milliarden Euro auf 1,564 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit.

© dpa-infocom, dpa:260430-930-13449/1

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