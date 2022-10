Seit unserer letzten Kommentierung von Ende September zu den Aktien der beiden Windkraftanlagenbauer Nordex und Vestas hat sich aus charttechnischer Sicht einiges getan. Die Lage der beiden Werte hat sich hierdurch jedoch in keiner Weise verbessert. Ganz im Gegenteil. Es drohen weitere Abgaben. Bleiben wir zunächst bei Nordex.

Nordex – Kursflaute hält an.

Unsere letzte Kommentierung (27.09.) zur Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) überschrieben wir mit „Das ist gar nicht gut!“. Nordex steuerte damals den wichtigen Unterstützungsbereich um 8,7 Euro an. Die Vehemenz des Rücksetzers ließ bereits nicht viel Gutes erwarten. Und so kam es dann ja auch…

In der Folgezeit durchbrach Nordex die 8,7 Euro und lief daraufhin die eminent wichtige Marke von 8 Euro an. Mit dem Erreichen dieser wichtigen Unterstützung kreierte sich Kaufinteresse. Nordex startete eine Erholung, die mit der temporären Rückeroberung der 8,7 Euro zunächst auch einen hoffnungsvollen Verlauf nahm. Der so wichtige Ausbruch über die 10 Euro und damit einhergehend eine nachhaltige Aufhellung des Chartbilds blieb Nordex jedoch verwehrt. Die Aktie drehte erneut nach unten ab, durchbrach die 8,7 Euro und setzt aktuell auf der Marke von 8,0 Euro auf. Sollte Nordex die 8 Euro aufgeben müssen, würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 7 Euro eröffnen. In diesem Bereich liegt das markante Tief aus dem Juli 2022. Auf der Oberseite besteht die zentrale Aufgabenstellung für die Aktie unverändert darin, einen Vorstoß über die 10 Euro zu lancieren, um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen.

Vestas – Weitere Abgaben drohen

Unsere letzte Kommentierung (27.09.) zu Vestas (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) überschrieben wir bereits mit „Spitz auf Knopf! Dammbruch droht!“. Die Aktie lief damals Gefahr, die eminent wichtige Unterstützung von 20 Euro zu durchbrechen.

Kurz danach war es dann soweit: Vestas musste die eminent wichtige Zone 20 Euro / 21 Euro aufgeben. Das damit installierte Verkaufssignal entfaltete gleich seine Wirkung. Die Aktie tauchte in Richtung 18 Euro ab. Vestas konnte die 18 Euro jedoch noch einmal verteidigen und setzte daraufhin zu einer Erholung in Richtung 20 Euro an. In dieser Phase wäre es wichtig gewesen, über die 21 Euro vorzustoßen. Dieses gelang nicht und es kam, wie es kommen musste, Vestas drehte wieder nach unten ab. Aktuell erreicht die Aktie erneut den Bereich von 18 Euro. Signifikant darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential eröffnen.

Der Handel an den Aktienmärkten wird nach wie vor in einem hohen Maß von Nervosität geprägt. Das zeigt sich auch im frühen Dienstagshandel (11.10.). Nachdem die Handelswoche im Dax am Montag noch recht solide startete, konnte der Index am Dienstag nicht an diesen robusten Handelsverlauf anknüpfen, bislang zumindest. Möglicherweise üben sich die Marktakteure mit Blick auf die anstehenden Termine in Zurückhaltung. Am morgigen Mittwoch werden die US-Erzeugerpreise sowie das Protokoll zur letzten Sitzung des FOMC erwartet. Am Donnerstag (13.10.) stehen dann die eminent wichtigen US-Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an.

Unsere beiden heutigen Protagonisten Infineon und SAP könnten positive Impulse dringend gebrauchen, befinden sich beide doch in ambivalenten charttechnischen Konstellationen, die sowohl Risiken als auch Chancen offerieren.

Der Dax startete am gestrigen Montag (10.10.) recht wacklig in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel schwächelte der Index. Im weiteren Tagesverlauf erholte sich der Dax. Er konnte hierbei unter anderem von den Vorschlägen der Kommission zur geplanten Gaspreisbremse profitieren. Insbesondere Aktien aus der Chemie- und aus der Stahlbranche legten zu. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie nachhaltig das Ganze am Ende sein wird. Unsere beiden heutigen Protagonisten Bayer und BASF reagierten höchst unterschiedlich auf die aktuelle Gemengelage. Während BASF im gestrigen Montagshandel kräftig zulegen konnte, reagierte Bayer eher verhalten.

