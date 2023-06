In diesem Jahr feiert der Porsche-Konzern sein 75. Jubiläum. Das Unternehmen kann stolz auf seine Leistungen sein, denn es geht ihm besser als je zuvor. Trotz der Kritik von Klimaaktivisten und anderen Herausforderungen kann Porsche sich auf ein erfolgreiches Jahr freuen.

Ergebnisse der Hauptversammlung

Am vergangenen Mittwoch fand die Hauptversammlung von Porsche in der Porsche-Arena in Stuttgart statt. Das Unternehmen ist seit September an der Börse gelistet, und in diesem relativ kurzen Zeitraum konnte der Aktienkurs bereits deutlich zulegen, was die Aktionäre natürlich erfreut. Es gab auch weitere positive Nachrichten. Obwohl die Porsche AG im vergangenen Jahr mit Lieferproblemen zu kämpfen hatte, verzeichnete das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen Anstieg und konnte zudem eine höhere Anzahl an verkauften Fahrzeugen verbuchen. Der Umsatz betrug 37,6 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um 22,8 Prozent auf knapp fünf Milliarden Euro stieg. Die Gewinnmarge verbesserte sich von 16 auf 18 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet Porsche einen Konzernumsatz zwischen 40 und 42 Milliarden Euro und eine Rendite von 17 bis 19 Prozent.

Im Rahmen der Hauptversammlung in Stuttgart stand unter anderem die Abstimmung über die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr an. Den Aktionären, die Vorzugsaktien besitzen, wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 Euro pro Aktie vorgeschlagen.

Kritik trübt die Stimmung

Allerdings verlief nicht alles reibungslos bei der Hauptversammlung. Die Anleger der Porsche-Aktie äußerten ihre Bedenken hinsichtlich der Doppelrolle von Oliver Blume. Der 55-jährige ist nicht nur Vorstandschef der Porsche AG, sondern auch des VW-Konzerns. Somit ist er gleichzeitig Leiter von zwei DAX-Unternehmen. Blume betonte jedoch, dass seine Doppelrolle für beide Unternehmen von Bedeutung sei und dass sie davon profitieren können.

Ein weiterer Kritikpunkt kam von Seiten der Klimaaktivisten. Vor der Porsche-Arena demonstrierten Aktivisten gegen die als unzeitgemäß betrachtete Produktion von Luxus-Fahrzeugen sowie gegen die globale Ausbeutung und Zerstörung, die dem angekündigten Fokus auf Nachhaltigkeit widerspricht. Sie hängten unter anderem ein Banner mit der Aufschrift „Porsche Primus im Kartell der Klimakiller“ auf. Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ blockierten eine Zufahrt zur Veranstaltung.

Die Porsche AG-Aktie

Nach der Hauptversammlung können sich die Anleger der Porsche AG-Aktie über ihre positive Entwicklung freuen. Die Aktie verzeichnete einen leichten Anstieg um 1,39 Prozent auf 111,45 Euro. Das Tageshoch am 29.06.2023 lag bei 112,03 Euro.

