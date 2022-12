Der Tag nach der Fed! Die mit Spannung erwartete Leitzinsentscheidung der US-Notenbank ist da. Die Fed erhöhte am gestrigen Mittwoch (14.12.) die Leitzinsen, wie von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, um 50 Basispunkte. So weit, so gut könnte man meinen, doch rund um die eigentliche Entscheidung gab es einige negative Aspekte. So geht die Fed in ihrer aktuellen Dezember-Projektion von einem höheren durchschnittlichen Leitzinsniveau in 2023 aus, als noch in ihrer September-Projektion. Das schlug an den Aktienmärkten auf die Stimmung. Der Dax tendiert im frühen Donnerstagshandel schwächer. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten Bayer und BASF haben es in der aktuellen Gemengelage schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Bleiben wir zunächst bei Bayer.

Bayer – Das könnte bitter enden.

Unsere letzte Kommentierung zu Bayer (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) überschrieben wir am 08.12. mit „Knockout? Rallyversuch endet im Debakel“. Nach der verpassten Chance, mit einem Ausbruch über die 56,3 Euro ein frisches Kaufsignal auszulösen, tauchte Bayer damals in Richtung 52,5 Euro ab. Noch immer steht der Kursbereich im Fokus…

Der Druck auf die 52,5 Euro nahm zuletzt deutlich zu. Bayer ist gegenwärtig drauf und dran, diese Unterstützung aufzugeben. Damit tritt das Handelsgeschehen in eine heikle Phase ein. Der Anfang Oktober installierte Aufwärtstrend (rot dargestellt) steht zur Disposition. Gleichzeitig rückt die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 51,5 Euro / 50 Euro immer näher. Sollte es darunter gehen, könnte Bayer ein erneuter Test des vorherigen Oktober-Tiefs im Bereich 46,7 Euro drohen. Kurzum. Die Lage ist prekär. Der Aufwärtstrend droht, zu bersten. Die zentrale Unterstützung von 50 Euro rückt in den Fokus. Um das Chartbild aufzuhellen, muss Bayer über die 55 Euro, im besten Fall über die 56,3 Euro. Haben Sie eher Interesse an aussichtsreichen Nebenwerten? Nebenwerte mit einem enormen Kurspotential finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

BASF – Kursdebakel nimmt Form an.

Für die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) läuft es derzeit gar nicht. Die Anfang Oktober installierte Rally ist nahtlos in eine Korrektur übergegangen und diese nimmt ein immer größeres Ausmaß an.

Mit der Ausbildung des Verlaufshochs bei 51,8 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. Mit dem Verlust der Marke von 50 Euro wurde erstes charttechnisches Porzellan zerschlagen. Gleichzeitig löste BASF ein Verkaufssignal aus. Der Aktienkurs nähert sich bereits bedrohlich der eminent wichtigen Unterstützungszone um 46,5 Euro / 45,0 Euro. Einen Bruch dieser Zone gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. Geling BASF dieses Unterfangen nicht, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 40 Euro ausdehnen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Börsennews-Redaktion extern / TM

Unsere Leser interessierten sich auch für:

Die Aktien der beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma gehörten in den letzten Monaten nicht unbedingt zu den gefragtesten Werten an der Börse. Selbst die Fußball-WM vermochte es nicht, die Aktienkurse nachhaltig zu stimulieren. Der gestrige Dienstag (13.12.) lieferte nun allerdings ein paar Lichtblicke. Die US-Verbraucherpreisdaten, die gestern unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, machten den Aktienmärkten zunächst Beine.

Adidas und Puma nutzten die Gunst der Stunde (und das robuste Marktumfeld) und initiierten veritable Erholungsversuche. Ob diese möglicherweise den Auftakt zu einer Trendwende darstellen, bleibt zunächst abzuwarten. Bleiben wir bei Adidas. weiterlesen

Die Aktienmärkte quittierten die am gestrigen Dienstag (13.12.) veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten zunächst mit Wohlwollen. Die Euphorie kühlte jedoch etwas ab, kam es im weiteren Verlauf doch zu Gewinnmitnahmen. Ohnehin dürfte die für heute anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank maßgeblicher für die Aktienmärkte sein.

Unsere drei heutigen Protagonisten ThyssenKrupp, Salzgitter, Klöckner & Co. profitier(t)en von der guten Stimmung am Gesamtmarkt. Ob es dafür reichen wird, eine Kursrally auszulösen, bleibt abzuwarten. weiterlesen

Weitere spannende Artikel

Amazon: Wann ist der Boden erreicht?

Deutsche Telekom und Deutsche Post – Das wird nun wichtig.

Boeing erhält Auftrag von über 100 Jets für United Airways

Trendaktien: Aktientrend auf Börsennews

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.