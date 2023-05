Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax erholt vor Fed-Zinsentscheid

DEUTSCHLAND: – ERHOLT ERWARTET – Der Dax dürfte sich am Mittwoch etwas von seinem schwachen Vortag erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,3 Prozent höher auf 15 772 Punkte. Tags zuvor war er im frühen Handel mit 16 011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Letztlich nahmen die Anleger nach 15 Prozent Kursplus im laufenden Jahr an der runden Marke jedoch Gewinne mit. Zur Wochenmitte gehört ihre Aufmerksamkeit zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank in den Fokus rückt. Die Fed könnte dabei ihre vorerst letzte Zinsanhebung im aktuellen Zyklus durchführen. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der Fed-Leitzins würde dann in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent liegen. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen.

USA: – VERLUSTE – Die US-Börsen haben am Dienstag nachgegeben. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed herrschte Nervosität. Zudem fielen die Konjunkturdaten der weltweit größten Volkswirtschaft schwächer aus als erwartet und einmal mehr kamen auch wieder Sorgen über die Lage der US-Regionalbanken auf. Der Dow Jones Industrial gab letztlich um 1,08 Prozent auf 33 684,53 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,16 Prozent auf 4119,58 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,89 Prozent auf 13 113,66 Punkte abwärts.

ASIEN: – VERLUSTE – Vor dem Fed-Zinsentscheid hat die Börse in Hongkong am Mittwoch nachgegeben. Der Hang-Seng-Index fiel zuletzt um 1,6 Prozent. Der australische S&P ASX 200 fiel um 1,1 Prozent. In Festlandchina und in Japan wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.726,94 -1,23%

XDAX 15.781,30 -1,14%

EuroSTOXX 50 4.294,85 -1,48%

Stoxx50 4.000,65 -1,23%

DJIA 33.684,53 -1,08%

S&P 500 4.119,58 -1,16%

NASDAQ 100 13.113,66 -0,89%

Nikkei 225 28.791,78 -0,99%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,11 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1024 +0,22%

USD/Yen 136,09 -0,34%

Euro/Yen 150,06 -0,09%

BTC/USD 28.491,58 +1,72%

ROHÖL:

Brent 75,32 0,00 USD

WTI 71,60 -0,06 USD

Börse

Erholung vor Fed-Entscheidung

Der Dax dürfte sich am Mittwoch etwas von seinem schwachen Vortag erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,3 Prozent höher auf 15 772 Punkte. weiterlesen

Europa

EU-Geld soll Rüstungsindustrie zu mehr Munitionsproduktion bewegen

Die Europäische Kommission will die Munitionsproduktion in Europa ankurbeln und mit einer Milliarde Euro fördern. Das sei eine gute Nachricht für die Ukraine, stärke aber auch die europäischen Verteidigungsfähigkeiten … weiterlesen

Resourcen

Deutscher Erdüberlastungstag: Ressourcen für dieses Jahr verbraucht

Bereits an diesem Donnerstag wären die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht, wenn alle Menschen so leben würden wie die in Deutschland. weiterlesen

Finanzen

Fed entscheidet über Leitzins – zehnte Anhebung in Folge erwartet

Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der womöglich zehnten Anhebung des Leitzinses in Folge. weiterlesen

Medien

Rangliste der Pressefreiheit: Deutschland schon wieder abgestiegen

Deutschland ist in der Rangliste der Pressefreiheit das dritte Jahr in Folge abgestiegen. Hintergrund sind die Attacken gegen Medienschaffende, von denen es so viele gab wie noch nie zuvor. weiterlesen

Königshaus NEWSBREAK 24

So teuer ist König Charles III. Kröung

Die Krönung von König Charles III. soll am 6. Mai stattfinden, aber wie viel wird sie den britischen Steuerzahler kosten? Nach Angaben von Royal-Experten wird die Krönung etwa … weiterlesen

Immobilien

Preisdruck und Angst – Heizungspläne treffen Immobilienmarkt

Krisenstimmung am Immobilienmarkt, sinkende Preise und nun noch Auflagen zum klimafreundlichen Heizen: Die Heizungspläne der Bundesregierung treiben Eigentümern von Immobilien mit Sanierungsbedarf die Sorgenfalten auf die Stirn – und verunsichern zugleich potenzielle Käufer. weiterlesen

Unternehmensnews

Höhere Ticketpreise verringern Lufthansa-Verlust zum Jahresstart

Die wachsende Nachfrage nach Reisen und höhere Ticketpreise haben der Lufthansa zum Jahresstart deutlich weniger Verlust beschert. weiterlesen

Stahlhändler Klöckner schreibt rote Zahlen zum Auftakt

Der Stahlhändler Klöckner & Co ist mit Verlusten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen ein Minus von acht Millionen Euro … weiterlesen

BNP Paribas bügelt schwaches Aktiengeschäft mit anderen Sparten aus

Die französische Großbank BNP Paribas hat zum Jahresauftakt von einem starken Geschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen profitiert. weiterlesen

