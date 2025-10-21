Airbus und Cathay

Airbus forciert SAF-Projekte 21.10.2025, 14:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus und Cathay: Airbus forciert SAF-Projekte
© Symbolbild von Jan Rosolino auf Unsplash
Die Airbus-Aktie notiert aktuell bei 207 EUR und zeigt sich nach einem ruhigen September wieder mit leichtem Auftrieb. Der europäische Flugzeugbauer setzt zunehmend auf Zukunftsthemen – allen voran nachhaltige Luftfahrt. Mit einem neuen Co-Investment von bis zu 70 Millionen US-Dollar in die Produktion von Sustainable Aviation Fuel (SAF) will Airbus gemeinsam mit der Cathay Group die Dekarbonisierung der Branche beschleunigen. Anleger reagieren vorsichtig optimistisch – auch weil die langfristige Strategie über den aktuellen Auftragszyklus hinausweist.

Nachhaltiger Treibstoff als Schlüsselprojekt

Airbus und die Cathay Group aus Hongkong investieren gemeinsam bis zu 70 Millionen US-Dollar in die Entwicklung und Skalierung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) in Asien und darüber hinaus.
Laut Reuters umfasst die Partnerschaft Forschung, Raffinerieaufbau und logistische Infrastruktur, um die regionale SAF-Produktion bis 2030 deutlich zu steigern. Ziel ist es, langfristig 10 % des globalen Flugkraftstoffbedarfs durch nachhaltige Alternativen zu decken.

Für Airbus ist das Projekt Teil der übergeordneten Strategie „Zero E 2035“, mit der der Konzern den ersten CO2-neutralen Mittelstreckenflieger entwickeln will. CFO Thomas Toepfer betonte jüngst: „Nachhaltigkeit ist kein Marketingbegriff, sondern ein Investmentthema.“

Zahlen zeigen stabile Nachfrage

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Lieferkettenprobleme bleibt die Auftragslage robust.
Bis Ende September 2025 hat Airbus laut Berichten 570 Jets ausgeliefert – 14 % mehr als im Vorjahr.
Damit liegt der Konzern auf Kurs, das Jahresziel von 820 Maschinen zu erreichen. Besonders gefragt ist die A320neo-Familie, die derzeit für rund 65 % aller Bestellungen steht.
Der Auftragsbestand beläuft sich auf über 8.700 Flugzeuge, was einer Produktionsauslastung von fast neun Jahren entspricht.

Finanziell bleibt Airbus solide aufgestellt:
Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr auf 34,9 Milliarden EUR (Vorjahr: 31,1 Mrd.), der operative Gewinn (EBIT) erreichte 3,2 Milliarden EUR, eine Marge von knapp 9 %.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Management ein Ergebniswachstum im hohen einstelligen Bereich – trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen im Zuliefernetzwerk.

Neue Allianzen – neue Märkte

Neben der SAF-Offensive könnte auch ein neues europäisches Satellitenprojekt zusätzlichen Schub bringen.
Wie MSN berichtet, verhandeln Airbus, Thales und Leonardo über eine mögliche Fusion ihrer Satellitensparten, um Europas Antwort auf Elon Musks Starlink zu formen.
Das Ziel: ein gemeinsames Netz für militärische und zivile Kommunikationsanwendungen, gestützt durch die EU-Kommission.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass Ex-Airbus-CEO Tom Enders künftig den europäischen Rüstungskonzern KNDS führen wird – eine Personalie, die Airbus indirekt stärken könnte, da die Rüstungs- und Luftfahrtverflechtungen in Europa enger werden.

Analysten und Bewertung

Analysten bewerten die Aktie überwiegend positiv.
UBS und Goldman Sachs sehen Kursziele zwischen 220 und 240 EUR, während Jefferies Airbus mit „Buy“ einstuft.
Langfristig könnte das Nachhaltigkeitsthema für eine Neubewertung sorgen, wenn SAF-Investitionen und Verteidigungsaufträge Früchte tragen.
Das KGV liegt bei 19, was im Branchenvergleich moderat ist.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht überwiegend Zuversicht.
Ein Nutzer schreibt: „Airbus fliegt nicht spektakulär, aber stetig – genau das liebe ich.“
Ein anderer betont: „SAF-Investment ist wichtig, auch wenn’s kurzfristig kostet.“
Skeptische Stimmen verweisen auf Lieferprobleme und Bürokratie, doch die Mehrheit hält den aktuellen Kurs für fundamental gerechtfertigt.
Die Stimmung: verhalten optimistisch, mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Stabilität.

Fazit

Mit einem Kurs von 207 EUR steht Airbus auf solidem Fundament – strategisch wie operativ.
Die Partnerschaft mit Cathay stärkt den Anspruch, beim grünen Wandel der Luftfahrt führend zu bleiben.
Zwar bleibt die Branche kapitalintensiv und von geopolitischen Risiken abhängig, doch Airbus positioniert sich mit klarer Vision: Effizienz, Nachhaltigkeit und langfristiger Wertaufbau.
Für Investoren bedeutet das: kein Höhenflug – aber stabiler Rückenwind.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
3M hebt Prognose: Weniger Krise, mehr Cash

15:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax in banger Erwartung: Deutsche Telekom – Das sieht doch wieder …

15:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ausbruch verpasst: Vestas unter Druck. Aufwärtstrend in Gefahr

14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD greift global an: Anleger bleiben vorsichtig

14:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron mit Q3-Eckdaten: Neue Kursturbulenzen voraus?

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Offensive hebt Oracle: Aber zu welchem Preis?

Gestern 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing: FAA-Freigabe hebt den Kurs

Gestern 16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Made in USA: Nvidia's Chip-Revolution beginnt

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer