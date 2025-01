Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie

Amazon macht ernst mit seiner grünen Logistikoffensive: Der E-Commerce-Riese hat 200 batterieelektrische Mercedes-Benz eActros 600 bei Daimler Truck geordert. Dieser bislang größte Einzelauftrag für schwere Elektro-Lkw des Herstellers markiert einen Wendepunkt in der Elektrifizierung des europäischen Transportnetzwerks. Die Fahrzeuge werden ab 2025 in Betrieb genommen, wobei über 140 Einheiten in Großbritannien und rund 50 Fahrzeuge in Deutschland eingesetzt werden. Ziel ist es, die CO₂-Bilanz des Unternehmens signifikant zu verbessern und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lieferlösungen zu bedienen.

Milliarden-Investition für grünen Transport

Der massive Auftrag ist Teil eines ehrgeizigen Investitionsprogramms: Amazon hat angekündigt, eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines europäischen Transportnetzwerks zu stecken. Diese Summe wird nicht nur in die Anschaffung moderner Elektrofahrzeuge fließen, sondern auch in den Ausbau der Ladeinfrastruktur und in Forschung zur Optimierung der Lieferkette. Bereits jetzt umfasst die elektrische Lieferflotte von Amazon in Deutschland über 600 Fahrzeuge. Insbesondere in Metropolen wie Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt setzt das Unternehmen verstärkt auf Elektromobilität und alternative Zustellmethoden wie Lastenfahrräder für die letzte Meile.

Fokus auf CO₂-Neutralität bis 2040

Mit dieser Großbestellung und weiteren Maßnahmen verfolgt Amazon konsequent sein Ziel der CO₂-Neutralität bis 2040, das Teil der unternehmenseigenen Initiative „The Climate Pledge“ ist. Der Fokus auf emissionsfreie Technologien wie den eActros 600 soll nicht nur die Umweltbelastung reduzieren, sondern auch den steigenden regulatorischen Anforderungen in Europa gerecht werden. Daimler Truck sieht in diesem Großauftrag einen wichtigen Impuls für die Akzeptanz von Elektro-Lkw im Schwerlastverkehr.

Die ambitionierte Strategie von Amazon ist ein deutliches Signal: Nachhaltigkeit und Innovation gehen in der Logistikbranche Hand in Hand, und große Unternehmen wie Amazon treiben diese Transformation mit Nachdruck voran. Die Amazon-Aktie (AMZN) reagierte posotiv und notiert aktuell bei 220,82 USD, was einem Anstieg von 2,36 USD (1,08 %) gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht.