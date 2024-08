Amgen mit ambivalenten Q2-Daten

Schauen wir uns die Q2-Daten einmal im Detail an. Amgen gab den Umsatz für das 2. Quartal 2024 mit 8,388 Mrd. US-Dollar an, nach 6,986 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2023. Das starke Umsatzplus ist maßgeblich auf die zwischenzeitlich erfolgte Übernahme von Horizon Therapeutics zurückzuführen. Auf der Ergebnisseite schnitt Amgen etwas besser ab, als im Vorfeld erwartet bzw. befürchtet wurde.

Amgen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 0,746 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,38 US-Dollar) aus, nach 1,379 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 2,57 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Amgen verzeichnete im 2. Quartal 2024 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 2,691 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 4,97 US-Dollar) nach 2,683 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 5,00 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Amgen aktualisiert Ausblick für 2024

Amgen rechnet für 2024 nunmehr mit einem Umsatz in einer Spanne von 32,8 Mrd. US-Dollar bis 33,8 Mrd. US-Dollar, nach 32,5 Mrd. US-Dollar bis 33,8 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr 2024 ein EPS (GAAP) in Höhe von 6,57 US-Dollar bis 7,62 US-Dollar, nach 7,15 US-Dollar bis 8,40 US-Dollar in der vorherigen Prognose. Das um Sondereffekte bereinigte EPS (non-GAAP) wird in Höhe von 19,10 US-Dollar bis 20,10 US-Dollar erwartet; nach 19,00 US-Dollar bis 20,20 US-Dollar.

Chartcheck Amgen-Aktie: Zentrale Unterstützung im Fokus

Die Amgen-Aktie (WKN: 867900 | ISIN: US0311621009 | Ticker-Symbol: AMG) reagierte zurückhaltend auf die Zahlen. Die Aktie bewegt sich bereits seit geraumer Zeit tendenziell seitwärts. Zuletzt stand die zentrale Unterstützungszone 310 US-Dollar / 295 US-Dollar im Fokus. Einen Rücksetzer unter die 295 US-Dollar sollte Amgen unter allen Umständen vermeiden. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. Auf der Oberseite limitiert die Widerstandszone um 340+ US-Dollar.

Kurzum

Weder die aktuellen Q2-Daten noch der aktualisierte Ausblick rissen die Anleger vom Hocker. Zudem vermissten die Marktakteure frische Nachrichten zum Abnehmpräparat Maritide. Die Aktie selbst läuft aktuell seitwärts. Hier gilt es, die Zone um 295 US-Dollar im Auge zu behalten.